Israel supera a Bélgica, mas não evita rebaixamento na Liga das Nações

Em uma partida insossa e disputada debaixo de nevoeiro, a seleção de Israel bateu a Bélgica por 1 a 0 neste domingo, por 1 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. O resultado, porém, não evitou o rebaixamento israelense. Os belgas, por sua vez, terão que disputar um playoff para evitar a queda. O adversário ainda não foi definido.

continua após a publicidade

➡️Muita aura! Argentina lança novo uniforme comemorativo; veja imagens

As duas equipes encerraram a primeira fase com quatro pontos nos seis jogos disputados pelo Grupo 2. A França, que superou a Itália neste domingo por 3 a 1, terminou em primeiro, com 13 pontos, mesmo número dos italianos, que ficaram em segundo pelos critérios.

Eliminados, Israel x Bélgica fizeram jogo de poucas chances

Disputada na Bozsik Aréna, em Budapeste, na Hungria, a partida entre Israel e Bélgica teve poucas chances de gol. Os belgas tiveram o dobro de posse de bola, mas não conseguiram transformar o volume de jogo em oportunidades de gol. Aliás, o número de finalizações a gol foi igual: quatro para cada lado.

continua após a publicidade

Chamou a atenção o intenso nevoeiro que se abateu sobre o estádio durante toda a partida. Ele não chegou a interromper a partida, mas em alguns momentos era difícil observar lados opostos do campo.

Nada disso, porém, serve para justificar o resultado da partida. Os israelenses, que passaram a maior parte do jogo se defendendo, aproveitaram uma bobeada da defesa para definir o placar já aos 41 minutos do segundo tempo. Foi quando, numa tentativa de sair jogando, o time belga cruzou a bola na frente da área e a bola sobrou para Yarden Shua. O meia atacante, que atua no Beitar Jerusalem, de Israel, chutou rasteiro, longe do alcance de Casteels, e definiu o placar.

continua após a publicidade