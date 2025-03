Clubes da Premier League disputam contratação de atacante francês

Algumas equipes da Premier League têm um grande alvo para a próxima temporada. Se trata do atacante francês Hugo Ekitiké, de 22 anos. Atualmente no Eintracht Frankfurt (Alemanha), o jogador desperta o interesse de Chelsea, Arsenal, Manchester United e Newcastle.

continua após a publicidade

Hugo Ekitike comemora gol marcado (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ekitike deve deixar o Eintracht Frankfurt na próxima janela de transferências após uma excelente temporada pelo clube alemão. Para vender o atleta, a diretoria pede 80 milhões de euros (495 milhões de reais).

continua após a publicidade

Em 42 jogos da atual temporada, o jogador possui 32 contribuições em gols. Na última sexta-feira (21), Ekitike marcou três gols pela seleção francesa sub-21 contra a Inglaterra.

Após uma curta passagem no PSG, o atleta foi emprestado ao Eintracht Frankfurt na segunda metade da temporada europeia 2023/24. O jovem agradou a diretoria alemã, que efetuou a compra do francês por 16,5 milhões de euros (R$ 90 milhões de reais na época)

continua após a publicidade

➡️Barcelona observa jogador que já marcou hat-trick em final de Europa League

Passagem apagada no PSG

Em 2022, Hugo Ekitike chegou ao PSG com 19 anos, considerado como uma grande promessa. Apesar da expectativa de ter minutos em campo, a chegada de Kolo Muani e Gonçalo Ramos ao clube francês deixou Ekitike como terceira opção no ataque.

Hugo Ekitike em campo pelo PSG (FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP)

Com exceção de alguns minutos no final do jogo da estreia do PSG na temporada 2023/24, o atleta não foi mais utilizado e, segundo o próprio jogador, foi impedido de treinar com o time principal ou usar as instalações de treinamento do clube.