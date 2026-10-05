De olho no Barça, Mbappé retorna a Madri para recuperar lesão

Kylian Mbappé retornou a Madri nesta segunda-feira (5) para dar sequência ao processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. O atacante desembarcou no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas às 11h16 (horário local), enquanto o restante do elenco do Real Madrid já treinava em Valdebebas, desde 10h30.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O francês passou os últimos dias fora da Espanha com autorização do clube e do técnico José Mourinho. Agora, a expectativa é de que retome os trabalhos na cidade esportiva do Real Madrid para recuperar o ritmo e ficar disponível para o próximo compromisso da equipe.

continua após a publicidade

Mbappé trabalha para enfrentar o Villarreal

Mbappé se lesionou no primeiro dos quatro jogos da seleção francesa durante a atual Data Fifa. Na partida, que marcou a estreia de Zinedine Zidane como técnico da França, o atacante marcou o único gol do confronto antes de sentir uma forte dor no joelho esquerdo no momento da finalização.

O jogador pediu para ser substituído e deixou o campo. Depois, retornou a Madri para realizar exames médicos, que apontaram uma "hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo".

continua após a publicidade

Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife / AFP)

A preocupação aumentou porque se tratava do mesmo joelho que havia apresentado problemas na temporada passada. No entanto, os exames indicaram que a lesão não seria grave, e Mbappé recebeu autorização para deixar Madri por alguns dias e seguir um plano de recuperação acompanhado pelos médicos do Real Madrid.

A previsão é de que o atacante esteja à disposição para o duelo com o Villarreal, no sábado (10), às 16h (horário de Brasília).

Retorno acontece antes de sequência decisiva

Com o retorno a Valdebebas, Mbappé deverá passar por um processo de readaptação aos trabalhos do elenco à medida que os jogadores que estão com suas seleções voltam ao clube.

continua após a publicidade

A sequência também inclui um confronto direto por La Liga. Depois de enfrentar Villarreal e Sevilla, o Real Madrid visita o Barcelona, no Camp Nou, no dia 25 de outubro.

Segundo a imprensa espanhola, Mbappé é considerado peça importante para a equipe neste período. O francês marcou oito dos 20 gols do Real Madrid na temporada até o momento, e a equipe está seis pontos atrás do Barcelona na tabela de La Liga.

continua após a publicidade

Mbappé perdeu pênalti na partida entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Javier Soriano/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.