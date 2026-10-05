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De olho no Barça, Mbappé retorna a Madri para recuperar lesão

Francês retoma preparação para ficar à disposição contra o Villarreal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 09:43
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Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)
Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, por La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

Kylian Mbappé retornou a Madri nesta segunda-feira (5) para dar sequência ao processo de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. O atacante desembarcou no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas às 11h16 (horário local), enquanto o restante do elenco do Real Madrid já treinava em Valdebebas, desde 10h30.

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O francês passou os últimos dias fora da Espanha com autorização do clube e do técnico José Mourinho. Agora, a expectativa é de que retome os trabalhos na cidade esportiva do Real Madrid para recuperar o ritmo e ficar disponível para o próximo compromisso da equipe.

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Mbappé trabalha para enfrentar o Villarreal

Mbappé se lesionou no primeiro dos quatro jogos da seleção francesa durante a atual Data Fifa. Na partida, que marcou a estreia de Zinedine Zidane como técnico da França, o atacante marcou o único gol do confronto antes de sentir uma forte dor no joelho esquerdo no momento da finalização.

O jogador pediu para ser substituído e deixou o campo. Depois, retornou a Madri para realizar exames médicos, que apontaram uma "hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo".

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Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)
Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife / AFP)

A preocupação aumentou porque se tratava do mesmo joelho que havia apresentado problemas na temporada passada. No entanto, os exames indicaram que a lesão não seria grave, e Mbappé recebeu autorização para deixar Madri por alguns dias e seguir um plano de recuperação acompanhado pelos médicos do Real Madrid.

A previsão é de que o atacante esteja à disposição para o duelo com o Villarreal, no sábado (10), às 16h (horário de Brasília).

Retorno acontece antes de sequência decisiva

Com o retorno a Valdebebas, Mbappé deverá passar por um processo de readaptação aos trabalhos do elenco à medida que os jogadores que estão com suas seleções voltam ao clube.

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A sequência também inclui um confronto direto por La Liga. Depois de enfrentar Villarreal e Sevilla, o Real Madrid visita o Barcelona, no Camp Nou, no dia 25 de outubro.

Segundo a imprensa espanhola, Mbappé é considerado peça importante para a equipe neste período. O francês marcou oito dos 20 gols do Real Madrid na temporada até o momento, e a equipe está seis pontos atrás do Barcelona na tabela de La Liga.

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Mbappé - Real Madrid
Mbappé perdeu pênalti na partida entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Javier Soriano/AFP)

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