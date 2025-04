"Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz". Carlo Ancelotti não será o técnico da Seleção Brasileira. Segundo o "Marca", o italiano teve o acerto travado pelo Real Madrid devido à falta de acordo pela multa rescisória, e o sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em ter o europeu no comando para a Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim.

A temporada de 2024-25 foi um tanto quanto confusa para Carletto. Entre a sedução da entidade brasileira e uma crise no amor com a torcida merengue, o cinco vezes campeão europeu esteve em situações distintas ao longo dos últimos meses, e o Lance! relembra como foi.

🔰 Ancelotti e a Seleção: o ciclo do namoro

🥰 PRELÚDIO: O desejo apaixonado

Voltemos ao pós-Copa do Mundo de 2022. Tite chega a um acordo com a CBF, e encerra seu ciclo de seis anos. A confederação escolhe um alvo: Carlo Ancelotti, que tinha contrato vigente com o Real Madrid até junho de 2024. Para assumir a Seleção enquanto as negociações eram traçadas, Ednaldo escolheu Ramon Menezes, treinador da categoria sub-20. Prazos foram estipulados, e em algumas oportunidades, esticados.

Primeiro, Ednaldo viajou à Europa e fez um tour para procurar a sequência das tratativas. Publicamente, garantiu que a definição aconteceria no dia 25 de maio. Não aconteceu. Surge uma nova data: 30 de junho. E nada. Ramon levou a Seleção à derrota para Senegal por 4 a 2, dez dias antes. Era necessário algo urgente.

Em julho de 2023, o primeiro martelo é batido: Fernando Diniz como interino, e Carlo a partir da Copa América de 2024. Segundo a entidade, estava tudo certo; de maneira minimamente estranha, o professor insistia em negar o assunto. Até mesmo em uma visita à Universidade de Parma, foi introduzido como "futuro treinador do Brasil". Doutor Honoris Causa em Ciências e Técnicas de Atividades Motoras Preventivas e Adaptadas.

Cinco meses se passam, e o contrato do italiano com o Real é estendido até 2026, findando o sonho de começo. Em medida desesperada, Dorival Júnior é anunciado em 10 de janeiro, inspirado pelos títulos de Copa do Brasil com Flamengo e São Paulo, além da Libertadores rubro-negra. Ancelotti, de quebra, ergue mais uma Champions League pelo Real Madrid, e confirma que a insistente permanência foi acertada para sua carreira.

🫁 ATO 1: A melhora da morte

O Real Madrid era o detentor dos troféus de La Liga e Champions League. E enquanto o presidente da CBF não realizava seu sonho de um ano e meio, Florentino Pérez alcançava o objetivo de mais de cinco: Kylian Mbappé deixou o Paris Saint-Germain e desembarcou sem custos em Valdebebas. A contratação foi criticada, por ser um ponta-esquerda, mesma posição de Vini Jr, que à época, era cotado para ser o Bola de Ouro.

No primeiro compromisso oficial, a resposta foi imediata: gol de Mbappé, assistência de Vinícius para Valverde, e triunfo por 2 a 0 sobre a Atalanta para erguer a Supercopa da Uefa. Parecia que nada poderia dar errado. Apenas parecia.

🩼 ATO 2: Muletas das ausências

Ancelotti passou a lidar com muitas lesões no elenco. Éder Militão, um dos pilares da zaga, rompeu o ligamento do joelho, da mesma maneira que Daniel Carvajal, autor de um dos gols do título da Champions anterior. A defesa foi o setor mais atingido: Rüdiger, Alaba, Mendy... em momentos distintos, boa parte dos jogadores visitou o departamento médico, o que levou a um desgaste maior do elenco e a improvisação de jogadores como Tchouaméni e Valverde, além da subida do promissor Raúl Asencio para o miolo de zaga.

Já no ataque, o torcedor merengue percebeu rapidamente os problemas. Rodrygo, longe de seu auge, foi ofuscado. Vini Jr e Mbappé, costumeiramente batendo cabeça, pareciam não se entender. Bellingham acumulava responsabilidades, e os demais sentiam a falta do regente aposentado Toni Kroos. Na área, faltava um 9. Saudades de Benzema. Ou que fosse Joselu.

🥊 ATO 3: Os primeiros golpes

É sabido, principalmente desde a época de José Mourinho, que Florentino não suporta derrotas para o Barcelona. No turno de La Liga, 4 a 0 sem dó nem piedade, e distanciamento da briga pela liderança nacional.

Se o Mundial de Clubes voltou a trazer a simplicidade diante do Pachuca, o primeiro título nacional introduziu a ferida inicial. Pela frente, de novo o Barça, na Supercopa da Espanha. O que se viu na Arábia Saudita foi um atropelo: sonoros 5 a 2, com show de Raphinha e Lamine Yamal.

❌ ATO 4: O pacto findado

Se no âmbito nacional, o Real não atinava o encaixe perfeito, o jeito era aguardar que as mirabolantes escritas europeias voltassem a brilhar. Na Champions League, o time superou Manchester City e Atlético de Madrid, e tinha pela frente, nas quartas de final, o Arsenal. Tudo para encontrar um duelo digno de qualificação e um respiro a Ancelotti.

O que se viu, tanto no Emirates Stadium quanto no Santiago Bernabéu, foi um rolo compressor vermelho e branco. 5 a 1 no agregado, com direito a um 3 a 0 na ida. Na volta, o tento de Martinelli foi marcado quase no último lance, arrancando com campo livre e tirando de Courtois. Foi a tradução perfeita da trajetória atual: um Real Madrid batido, sem saber o que fazer, e pouco vigoroso. O desgaste do treinador.

🔙 ATO 5: A volta do sonho

Ednaldo Rodrigues voltou a observar a situação de Carletto diante dos sofrimentos espanhóis. Em março, Dorival Júnior foi demitido após a goleada sofrida diante da Argentina em Buenos Aires, e meses de um futebol moroso. A sedução perfeita estava armada, com os mesmos moldes de 2023: crise de Ancelotti no Real Madrid e reabertura das conversas.

Além da perseguição ao Barça, restava a Copa do Rei. Final novamente diante do Barcelona. Oportunidade de vingança. Porém, mesmo que longe de ser um massacre, os Blancos caíram na prorrogação no sábado (26), em gol de Koundé e derrota por 3 a 2. Um tento que parecia decretar o fim do trabalho.

🫠 ATO 6: Derretimento das calotas

O otimismo na CBF e em todo o povo brasileiro voltou a ser uma realidade após a decisão espanhola. Parecia apenas questão de tempo para que um acordo fosse costurado. Porém, veio o fim dos devaneios, por falta de acordo. A entidade máxima do futebol brasileiro aguardava que o Real demitisse o italiano antes do Mundial de Clubes. Florentino bateu o pé e escolheu aguardar a competição intercontinental. Ednaldo, por fim, virou as costas e não bateu o pé, mas a porta. Fim do sonho verde e amarelo.

A novela entre Seleção Brasileira e Ancelotti tem um fim digno das dores de quem acompanhou tramas como Laços de Família e Viver a Vida. E agora, Jorge Jesus é quem ressurge das cinzas como o novo favorito para o cargo. Uma nova novela se inicia na Confederação.