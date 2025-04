Após a lesão de Rüdiger ter sido confirmada, outros dois astros se juntaram ao jogador e desfalcarão o Real Madrid pelo resto da temporada: David Alaba e Ferland Mendy. Com as lesões, os defensores ficarão fora dos últimos jogos de La Liga.

A lesão de Rüdiger foi a primeira contastada e divulgada pelo Real Madrid. Durante a prorrogação do clássico, o zagueiro foi substituído aos seis minutos da prorrogação, dando lugar a Endrick. Ele ficará ausente dos gramados entre seis e oito semanas, de modo que o tira das últimas rodadas de La Liga.

Rudiger em treinamento pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/X)

Já Mendy, jogou por apenas oito minutos na final da Copa do Rei. O lateral francês não entrou em campo 100%, e após ter ficado fora do time por 45 dias, se machucou novamente e desfalcará o Real Madrid até o fim da temporada, incluindo o Mundial de Clubes, ficando de fora de quatro a seis semanas.

O último desfalque a ser divulgado pelo Real Madrid foi Alaba, que também se despedirá da temporada como seus dois companheiros. O jogador sofreu uma ruptura no menisco interno do joelho esquerdo, que também ficará de fora do Mundial de Clubes, assim como Mendy.

Situação da linha defensiva do Real Madrid preocupa

Com a lesão do trio, a lista de defensores que desfalcam o Real Madrid aumenta. Mendy, Alaba e Rüdiger se juntam a Militão, Carvajal e Camavinga (que já atuou na linha defensiva). Os titulares do setor terminam a temporada machucados. Os jogadores disponíveis são Lucas Vázquez, Asencio, Vallejo e Fran Garcia, sendo assim, o Real Madrid terá que disputar os últimos jogos da temporada com uma zaga alternativa.