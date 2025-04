Mikel Arteta, técnico do Arsenal, refletiu sobre a derrota por 1 a 0 para o PSG, na ida da semifinal da Champions League. O técnico espanhol lamentou o revés sofrido no Emirates Stadium, visto que urge a necessidade de reverter o placar na França para chegar à final.

continua após a publicidade

➡️ PSG vence o Arsenal em Londres e sai na frente por vaga na final da Champions

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Nós estamos decepcionados com o resultado. Sofremos nos primeiros minutos e não conseguimos aplicar nosso estilo. Faltou eficiência em várias partes do campo, e em um jogo assim, você paga pelos erros. Mérito deles (PSG), pelo que consegue fazer, pelos jogadores que têm no ataque. É necessário reconhecer isso - afirmou o comandante.

continua após a publicidade

Além de detalhar a atuação de seu time, Arteta também atribuiu ao goleiro adversário, Gianluigi Donnarumma, a "responsabilidade" da derrota. O arqueiro italiano fez duas grandes intervenções, em chutes de Gabriel Martinelli e Trossard, e ajudou os parisienses a deixar Londres com a vantagem mínima na bagagem.

➡️ Jogador da Seleção irrita torcedores na Champions League: ‘Elo fraco’

- Quando ajustamos algumas coisas em campo, fomos melhores. E quando criamos chances no um contra um frente a Donnarumma, ele nos parou. Isso faz diferença. O PSG é um timaço, e todos os jogadores deles estão no melhor momento. É muito complicado - falou Mikel.

continua após a publicidade

Donnarumma faz grande intervenção e salva o PSG no duelo com o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

🧠 O que é preciso para o Arsenal passar à final da Champions?

Com o triunfo em Londres, o Paris precisa apenas de um empate no Parc des Princes para avançar à decisão. Já os Gunners viajam ao solo francês com a necessidade de vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; um triunfo por um gol conduz o duelo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. Quem se classificar enfrenta o qualificado de Barcelona e Inter de Milão, que abrem o duelo na quarta (30) e decidem seis dias depois.