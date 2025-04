O PSG venceu o Arsenal por 1 a 0 fora de casa nesta terça-feira (29), pela ida da semifinal da Champions League. Ainda na primeira etapa, Ousmane Dembélé marcou o único gol do confronto, pediu silêncio ao Emirates Stadium e garantiu vantagem aos comandados de Luis Enrique para a volta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Agora, as duas equipes se reencontram em oito dias, no Parc des Princes, para decidir quem avança à decisão. Aos franceses, será necessário apenas um empate diante de seu torcedor, enquanto a equipe de Mikel Arteta precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; triunfos pela distância mínima levam o duelo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

continua após a publicidade

👀 COMO FOI O JOGO?

Com apenas três minutos de jogo, veio o golpe da equipe visitante. Dembélé, saindo da referência, buscou a bola no meio do campo, e conduziu ao ataque, acionando Kvaratskhelia no fundo esquerdo. O georgiano invadiu a área e devolveu para o camisa 10, que finalizou de primeira, com a perna esquerda, e contou com ajuda da trave para inaugurar o marcador. O bombardeio teve sequência nos minutos seguintes, e Marquinhos, de cabeça, quase ampliou, mas parou em Raya.

O lado direito da defesa dos Gunners foi ainda mais explorado pelos parisienses no primeiro tempo. Desiré Doué, ao inverter de lado, quase ampliou a vantagem em chute rasteiro no contrapé, mas o goleiro espanhol, desta vez, conseguiu salvar. No rebote, Fabián Ruiz ainda acertou a trave, mas em condição ilegal.

continua após a publicidade

➡️ Jogador da Seleção irrita torcedores na Champions League: ‘Elo fraco’

Dembélé comemora o gol anotado no duelo entre Arsenal e PSG, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Arsenal acordou depois da meia hora de jogo, e chegou com perigo pelo alto: Kiwior foi lançado, matou no peito, ganhou no corpo e serviu Merino, mas João Neves antecipou e evitou a finalização. Depois, Saka, quase anulado, apareceu na esquerda, passou por três e mirou Martinelli, mas o brasileiro, mesmo se esticando, não alcançou a bola em cheio. O brasileiro voltou a aparecer: com liberdade, recebeu de Lewis-Skelly e saiu na cara de Donnarumma, mas parou no goleiro e desperdiçou a chance de igualar o marcador antes do intervalo, descendo sob vaias para os vestiários.

Os donos da casa voltaram para a segunda etapa com um ímpeto diferente, e a tão conhecida bola parada trouxe um alento. Declan Rice, em cobrança de falta, cruzou na confusão, e Merino testou no canto de Donnarumma, que saiu mal. Porém, a arbitragem, após três minutos de revisão, anotou o impedimento. Trossard também teve chance: em velocidade, invadiu a área a bateu cruzado, mas o arqueiro italiano salvou com a ponta dos dedos.

Apesar do despertar no retorno, o Paris Saint-Germain soube se fechar e evitou tantos espaços. Do outro lado do campo, começou a encontrar. Barcola e Gonçalo Ramos, que saíram do banco, tiveram duas chances claras: o primeiro chutou mascado e errou o alvo, enquanto o segundo acertou o travessão. Os Gunners não conseguiram encaixar pressão, e o PSG apenas segurou o resultado para deixar a Inglaterra precisando apenas de um empate em casa para retornar à final, o que não alcança desde 2020.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 0x1 PSG

Jogo de ida - Semifinal - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Slavko Vincic-SVN (árbitro); Tomaz Klancnik-SVN e Andraz Kovacic-SVN (auxiliares); Matej Jug-SVN (quarto árbitro); Alen Borosak-SVN e Dennis Johan Higler-HOL (VAR)



🥅 Gol: Ousmane Dembélé (PSG - 3' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Bukayo Saka e Leandro Trossard (ARS); Achraf Hakimi e João Neves (PSG)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴⚪ ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber (Ben White), William Saliba, Jakub Kiwior e Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Mikel Merino e Martin Odegaard (Ethan Nwaneri); Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard



🔵⚪🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves (Warren Zaire-Emery), Fabián Ruiz e Vitinha; Desiré Doué (Gonçalo Ramos), Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé (Bradley Barcola)