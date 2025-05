Mourinho revela torcida contra a tríplice coroa da Inter de Milão

A Inter de Milão pode ser campeã da Champions League se vencer o PSG na final da competição neste sábado (31). O time italiano, contudo, perdeu a chance de conquistar a tríplice coroa nesta temporada ao perder o Campeonato Italiano e a Copa da Itália. Para o ex-treinador da equipe, José Mourinho, o fato trouxe alívio. Em entrevista à Sky Sports, o português revelou que ficou aliviado quando a Inter perdeu o Campeonato Italiano: "A tríplice coroa é minha".

— Serei um pouco maldoso, mas muito honesto. Eu tinha muito medo que a Inter ganhasse a Tríplice Coroa, porque eu não queria que eles ganhassem. A Tríplice Coroa é minha — comentou José Mourinho.

José Mourinho teve um ano mágico vencendo a tríplice coroa na temporada 2009/10. Neste ano, a Inter de Milão venceu a Champions League em final contra o Bayern de Munique após semifinal memorável contra o Barcelona de Guardiola. Dias depois, venceu a Roma na final da Copa da Itália e levou o título, e, posteriormente, garantiu também o Scudetto. Como a Champions League é o único troféu que a Inter pode levantar nesta temporada, Mourinho revelou que vai torcer para o ex-clube.

— Mas agora que eles perderam tanto o campeonato quanto a Coppa Italia, devo dizer que gostaria de vê-los vencer a Champions League — completou à Sky Sports.

Relembre a conquista da Champions League pela Inter de Milão de José Mourinho

Mourinho comemora classificação da Inter de Milão contra o Barcelona em 2010 (Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Sob o comando de Louis Van Gaal e José Mourinho, Bayern e Inter de Milão buscavam, acima de tudo, sair da fila pelo topo do continente europeu na final da Champions de 2009/10. Eram anos de espera - principalmente para a equipe italiana, que não vencia o torneio desde 1965. Já os alemães tinham sido campeões pela última vez em 2001.

O cenário era parecido para ambos os lados. Além de campanhas questionáveis até a final, as equipes tinham dois holandeses como protagonistas: Wesley Sneijder, da Inter, e Arjen Robben, do Bayern. Fato é que o verdadeiro herói veio da Argentina.

Contratado no início da temporada, Diego Milito teve impacto imediato na Inter de Milão. Foram 30 gols marcados em 52 partidas, sendo dois deles na decisão contra o Bayern de Munique. Ainda na primeira etapa, o argentino recebeu lançamento, tabelou com Sneijder e marcou por cima do goleiro para abrir o placar.

O cenário se repetiu no segundo tempo. Com um Bayern pouco inspirado, Milito aproveitou mais uma vez o espaço cedido pelos adversários para marcar outro gol e dar números finais à decisão. Além dele, outros três argentinos foram titulares na decisão: Walter Samuel, Javier Zanetti e Esteban Cambiasso. Hoje, todos são considerados ídolos.

Neste sábado (31), a Inter de Milão - antes comandada por Mourinho - quer conquistar a Champions novamente, desta vez contra o PSG. AS equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) em Munique em busca da Orelhuda.

