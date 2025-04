Barcelona x Inter de Milão: gol de Thuram viraliza na web

A Inter de Milão saiu na frente no confronto contra o Barcelona, desta quarta-feira (30), no Estádio Olímpico de Lluís Company, pela semifinal da Champions League. O francês Marcus Thuram foi o responsável por abrir o placar para a equipe italiana antes mesmo do primeiro minuto de partida.

O gol aconteceu através de uma jogada rápida que terminou em um gol de letra do camisa 9. Nas redes sociais, o lance ganhou grande repercussão. Diversos internautas elogiaram a qualidade do jogador francês no arremate para o fundo das redes.

Além da técnica usada por Thuram, os telespectadores também chamaram atenção para o fato da partida ser fora de casa e ser válida pela semifinal da Champions League. Veja abaixo a repercussão do lance:

