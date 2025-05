Um dos grandes personagens do confronto entre Inter de Milão e Barcelona, Marcus Thuram, que liderou o setor ofensivo da equipe italiana, esteve perto de defender um gigante da capital espanhola e rival do clube catalão: o Atlético de Madrid. O clube madrilenho iniciou negociações com o atacante francês enquanto ele ainda estava no Borussia Mönchengladbach, mas a transferência não se concretizou.

Thuram, autor de um gol sobre o Barcelona no jogo de ida, quase se transferiu para outro rival da Catalunha, o que teria sido um pesadelo ainda maior para o clube espanhol. Na janela de transferências de janeiro de 2023, o Atlético de Madrid fez uma proposta pelo então jogador do Borussia Mönchengladbach, onde Thuram se destacava como artilheiro da equipe.

A oferta foi de cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 98 milhões), mas o Atlético tinha um objetivo claro: adquirir o jogador de graça, visto que seu contrato com o Borussia expiraria em breve. No entanto, o clube alemão recusou prontamente a proposta.

Marcus Thuram em ação pela Inter de Milão (Foto: Reprodução/Inter de Milão)

Na janela de transferências do verão seguinte, o Atlético tentou novamente, desta vez usando Antoine Griezmann como trunfo na negociação. Embora o clube espanhol tenha feito uma oferta financeiramente atraente, a Inter de Milão garantiu um bônus maior na assinatura de Thuram, estimado em cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões).

Tensões entre Barcelona e Thuram

Enquanto o pai foi herói do Barcelona, Thuram parece seguir um caminho contrário. O jogador garantiu uma antipatia de parte de torcedores do clube, após ter feito uma postagem - que posteriormente foi apagada - provocando o jovem astro Lamine Yamal. Em suas redes sociais, o atacante publicou uma foto onde estava consolando o espanhol. Entretanto, o detalhe foi a legenda: “On a mission” (numa missão, em tradução livre), seguido de emojis de risada.

O jogador, que antes tinha sido elogiado na web pelo espírito esportivo ao consolar um rival, recebeu uma chuva de ofensas ao fazer a postagem. A publicação foi apagada. Além disso, na partida de ida, onde Lamine Yamal deu trabalho à Inter de Milão, Thuram abaixou a bola do jogador, afirmando que não era um dos melhores jogadores do mundo.