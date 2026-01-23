Alvo de interesse de Palmeiras e ícone do Botafogo em 2024, Thiago Almada permanecerá no Atlético de Madrid, conforme anunciou o próprio jogador em entrevista concedida nesta sexta-feira (23).

Almada confirmou sua permanência no Madrid e afirmou que, mesmo durante todo o período de incerteza na Espanha, manteve-se tranquilo em relação ao futuro de sua carreira, sempre certo de que desejava continuar no clube. O jogador possui contrato com a equipe até junho de 2030.

— Tivemos muitos rumores, mas a verdade é que estava tranquilo, fazendo meu trabalho no clube e tratando de mostrar ao técnico que quero estar. Está claro que vou seguir no Atlético — disse o jogador ao programa "Afa Estudio".

Andarilho ✈️

Almada conquistou notoriedade no futebol brasileiro após uma trajetória breve, porém vitoriosa, pelo Botafogo. No segundo semestre de 2024, ele participou como titular plantel campeão do Brasileirão e da Libertadores.

O desempenho do argentino, que também se destacou nos Estados Unidos, pelo Atlanta United, o consolidou como um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano da época. Beneficiado pela conexão entre os clubes de Textor, proprietário da Eagle Football, Almada transferiu-se para o Lyon no início do ano passado por empréstimo gratuito até meados do ano, antes de seguir para o Atlético.

Thiago Almada (#11), do Atlético de Madrid, disputa bola com Leroy Sané (#10), do Galatasaray, na sétima rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Ozan Kose/AFP)

Palmeiras ❌

No início do mês, o Palmeiras estabeleceu contato com o estafe de Almada na tentativa de avançar nas negociações, embora desde o começo a operação fosse considerada difícil. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid pretendia colocá-lo no mercado para abrir espaço a novos reforços, mas o valor estipulado — 20 milhões de euros (R$ 124,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos — tornava a transação complexa.

