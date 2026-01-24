O West Ham venceu o Sunderland por 3 a 1 neste sábado (24), no London Stadium, em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League. A equipe da casa definiu o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Crysencio Summerville, Jarrod Bowen e Matheus Fernandes, enquanto os visitantes descontaram na segunda etapa com um tento de Brian Bobbey.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O triunfo marcou mais uma ausência de Lucas Paquetá, jogador que segue em negociação com o Flamengo para possível retorno ao clube do coração, transação que enfrenta entraves em função das circunstâncias econômicas envolvendo os Hammers. Contudo, o nome do brasileiro apareceu em algumas mensagens de torcedores estrangeiros que acompanharam a vitória do clube nesta manhã; confira:

continua após a publicidade

Tradução: O West Ham joga melhor sem Lucas Paquetá. Ele torna o jogo mais lento e não corre o suficiente.

Tradução: Não me surpreende nem um pouco que o West Ham seja um time muito melhor quando Paquetá está fora.

Tradução: Então, sem Paquetá, o West Ham consegue jogar tão bem assim. Disse a todos que ele é o problema.

Tradução: West Ham sem Paquetá.

Tradução: O West Ham parece muito melhor sem o Paquetá correndo sem fazer nada, só perdendo a bola.

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto aos 14 minutos do primeiro tempo em jogada pelo lado direito com Bowen, principal jogador do West Ham nesta temporada. Ele cortou para a perna esquerda e cruzou com precisão para Summerville, que testou firme para o gol. Aos 28', o próprio assistente, agora autor do gol, converteu pênalti com cobrança forte e cruzada no canto do goleiro Robin Roefs.

O terceiro e mais bonito gol saiu dos pés de Matheus Fernandes, em um chute de perna direita de fora da área, que terminou no ângulo esquerdo do goleiro adversário, aos 43'. O Sunderland marcou o gol de honra em contra-ataque conduzido por Nordi Mukiele, finalizado com cabeçada de Bobbey aos 21' da segunda etapa.

continua após a publicidade

Jarrod Bowen (#20) celebra o segundo gol de pênalti do West Ham durante a partida contra o Sunderland, válida pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Com o resultado, a equipe treinada por Nuno Espírito Santo permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 20 pontos, provenientes de cinco vitórias, cinco empates e 13 derrotas, além de 13 gols marcados — o sexto pior ataque da competição — e 26 sofridos. O time comandado por Régis Le Bris, por sua vez, perdeu, mas segue na parte de cima da tabela com 33 pontos.

A próxima partida dos Hammers, que encerra a agenda de janeiro do clube, será contra o Chelsea no dia 31, às 14h30 (de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada da Premier League.

Futuro de Paquetá ⚽

A negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá ainda se mantém distante de um desfecho. A última proposta rubro-negra agradou o clube inglês pelo valor financeiro, mas os termos do acordo seguem como obstáculo. O clube da Premier aceitou reduzir a pedida para cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões), ante os 45 milhões inicialmente solicitados, mas mantém resistência quanto ao formato da transação.

Três pontos ainda dividem as partes: a forma de pagamento, a distribuição entre valores fixos (R$ 219 milhões) e bônus, e a data de liberação do jogador — esta última, principal entrave. Enquanto o Flamengo busca contar com Paquetá imediatamente, o West Ham só aceitaria liberá-lo no meio do ano, ao término da temporada europeia, prevista para 25 de maio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.