A Inter de Milão venceu o Pisa por 6 a 2 na sexta-feira (23), no estádio San Siro, em partida válida pela 22ª rodada da Serie A, resultado que confirmou a tendência inicial da disparidade esportiva entre o líder do campeonato, atuando em casa, e o lanterna da competição, que buscava um feito improvável longe de seus domínios.

No duelo, dois momentos refletem o desempenho dos brasileiros em campo. Luis Henrique, revelado pelo Botafogo, saiu de jogo na primeira etapa e sua equipe virou o placar em seguida. Lorran, revelado pelo Flamengo, entrou no segundo tempo e seu time sofreu goleada.

Como foi a partida? ⚽

O Pisa surpreendeu nos minutos iniciais e abriu o placar aos 11 minutos, com o meia-atacante Stefano Moreo, que voltou a marcar aos 23', após assistência de Matteo Tramoni, e deu contornos de zebra à partida logo no início do confronto.

Ainda no primeiro tempo, o cenário mudou de forma decisiva para a Inter após a saída de Luis Henrique, da ala direita, para a entrada de Federico Di Marco, aos 34', substituição que alterou a dinâmica da partida. Cinco minutos depois, Piotr Zieliński converteu pênalti e reduziu a desvantagem, antes de Lautaro Martínez empatar o confronto dois minutos depois, após passe de Di Marco, e de Francesco Pio Esposito guardar nos acréscimos, com participação de Alessandro Bastoni, o que garantiu a virada e a vantagem no placar ao fim da etapa inicial.

Luis Henrique (#11), à direita inferior, posa para foto ao lado do onze inicial da Inter de Milão antes do jogo contra o Arsenal (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Lorran entrou em campo aos 25' da segunda etapa, após duas partidas sem sair do banco de reservas, mas teve participação praticamente nula. Nos 45 minutos finais, a discrepância técnica se confirmou: Di Marco marcou o quarto gol após passe de Marcus Thuram, aos 37', Ange-Yoan Bonny anotou o quinto aos 41', novamente com participação de Di Marco, e Henrikh Mkhitaryan fechou o placar nos acréscimos em 6 a 2 para os nerazzurri.

Brasileiros em baixa 👎

A partida representou um alerta para dois brasileiros que enfrentam temporadas difíceis em suas estreias na Itália. De um lado, Luis Henrique chegou com status de reforço de peso, contratado por 25 milhões de euros (R$ 160 milhões na cotação atual) e com vínculo até 2030, vindo do Olympique de Marselha, da França, onde atuava na ponta antes de migrar para a função de ala ofensivo. No entanto, após 23 partidas, não conseguiu impor seu futebol e contabiliza apenas uma assistência no período.

No Botafogo, atuando ainda como atacante, Luis Henrique disputou 90 partidas, marcou oito gols e distribuiu nove assistências. No Marselha, registrou 108 atuações, com 11 tentos e 16 passes decisivos.

Lorran, de 19 anos, foi emprestado ao Pisa para ganhar mais tempo de jogo até o fim da temporada 2025/26. Marcou na estreia contra o Napoli, gerou expectativa, mas não conseguiu manter o desempenho nas partidas seguintes. Agora, alterna entre ficar no banco de reservas sem entrar em campo ou atuar por poucos minutos no final dos jogos.

No Flamengo, Lorran disputou 36 partidas, marcou dois gols e deu três assistências. O meia-atacante era considerado uma das grandes promessas de sua geração, após registrar 12 bolas na redes e três passes para gol em 31 jogos pelo sub-20 rubro-negro.

Lorran, do Flamengo, celebra gol contra o Barcelona na Copa Intercontinental Sub-20 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Loog, os nomes dos dois jogadores foram mencionados devido ao desempenho aquém do esperado pelos torcedores que acompanhavam a partida; confira:

Tradução: Inter de Milão: Substituído aos 30 minutos e vaiado pela torcida, Luis Henrique teve uma noite terrível.

Tradução: Isso não pretende ser uma crítica, mas sim uma observação. É melhor jogar com Carlos Augusto na direita (fora de posição) do que com Luis Henrique. Em outras posições ele pode até ser um bom jogador. Opinião pessoal.

Tradução: Uma análise tensa de Inter-Pisa. Estes não são jogos para ganhar, mas Lorran deve decidir o que quer fazer quando crescer.

