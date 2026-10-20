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Conheça o brasileiro de 12 anos que está na mira de Sporting, Porto e Benfica

Erick Pereira atua em duas categorias do Alverca, em Portugal, e voltou a despertar o interesse de clubes que acompanham sua trajetória desde a base

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 21:03
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Erick Pereira em ação pelo Alverca
Erick Pereira em ação pelo Alverca (Foto: Reprodução)

O atacante brasileiro Erick Pereira, de apenas 12 anos, voltou a chamar a atenção de grandes clubes do futebol português. Atualmente no Alverca, o jogador está no radar de Sporting, Porto e Benfica, após se destacar em torneios de base pela capacidade de marcar gols. Segundo o jornal espanhol "Marca", o jovem foi convidado para períodos de testes e avaliações nas três equipes.

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Erick vive uma rotina de desenvolvimento em duas categorias do Alverca. Ele disputa a Primeira Divisão pelo time sub-14 e a Segunda Divisão pelo sub-13, experiência que permite ao atacante enfrentar diferentes níveis de competição e seguir evoluindo no futebol português.

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Brasileiro começou trajetória no Sporting

Natural de Cravinhos, no interior de São Paulo, Erick se mudou para Portugal ainda na infância, depois que sua mãe foi ao país em busca de trabalho. Aos três anos, ele também chegou ao território português, acompanhado dos avós e da irmã, antes de posteriormente morar com a mãe e o padrasto.

A relação com o futebol começou a ganhar forma em 2019, quando passou a treinar no Samora Correia. O desempenho chamou a atenção de um olheiro do Sporting, e Erick foi aprovado na primeira tentativa, mesmo estando com febre e gripe, de acordo com o relato publicado pelo Marca.

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O atacante passou quase cinco anos nas categorias de base do clube de Lisboa antes de seguir para o Alverca, onde continua sua formação. Após um período de adaptação e trabalho para recuperar a melhor forma, o brasileiro voltou a atrair o interesse de equipes de destaque no país.

Rotina e desenvolvimento em Portugal

Além do desempenho dentro de campo, a trajetória de Erick é marcada pela dedicação aos treinamentos. Mesmo com pouca idade, o atacante mantém uma rotina exigente e costuma chegar com antecedência às atividades, além de realizar deslocamentos sozinho para os treinos.

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Neste momento, o foco do brasileiro é aproveitar as oportunidades de avaliação e continuar evoluindo no Alverca. Vinicius Júnior é apontado como seu principal ídolo.

Apesar do interesse dos três clubes, Erick segue no Alverca, onde dá sequência à formação nas categorias de base do futebol português.

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