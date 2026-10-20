Cristiano Ronaldo perde pênalti e chance sem goleiro na vitória do Al Nassr; veja
CR7 teve uma atuação marcada por oportunidades perdidas na vitória do Al-Nassr
O atacante Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti e desperdiçou uma chance clara de gol na vitória do Al Nassr por 1 a 0 sobre o Neom, pelo Campeonato Saudita.
Aos 47 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta e escorada de cabeça de Mané, o atacante apareceu livre no segundo poste, mas mandou para fora, frustrando-se com o erro. Pouco depois, em penalidade marcada após revisão do VAR por falta em João Félix, CR7 cobrou o pênalti e errou o alvo, chutando para fora e demonstrando novamente sua insatisfação.
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Na etapa final, o camisa 7 teve outra chance clara dentro da área, mas finalizou perto da trave e não conseguiu marcar. Enquanto isso, João Félix, que vive boa fase no clube saudita, garantiu o triunfo aos 16 minutos do segundo tempo, ao receber passe em velocidade de Ângelo e bater forte de fora da área, sem chances para o goleiro adversário.
Com o resultado, o Al-Nassr permanece na terceira colocação do Campeonato Saudita, somando 22 pontos, três a menos que o líder Al-Qadsiah, que tem um jogo a mais. O Neom, que conta com o atacante francês Alexandre Lacazette, está na sexta posição na tabela.
O Al-Nassr volta a campo pela 11ª rodada do Campeonato Saudita, buscando se aproximar da liderança da competição.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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