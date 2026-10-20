Rumo ao Estrelato: elogios e superação nos jogos na Grécia

A oportunidade de mostrar talento fora do Brasil representa um passo importante na trajetória de 23 jovens promessas do futebol que viajaram à Grécia em busca de uma chance em um grande clube europeu. No DOC Rumo ao Estrelato, do Lance! TV, o goleiro Vinicius Sartori é o personagem central de uma jornada que envolve adaptação a uma nova cultura, preparação, jogos e a expectativa de conquistar espaço no futebol internacional.

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A experiência vai além das quatro linhas. Para Sartori, a viagem também representa o primeiro contato com uma realidade diferente da que estava acostumado no Brasil.

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— Grécia é um lugar bonito e tem um futebol muito forte. É um ótimo país e a oportunidade está sendo dada. Quero mostrar que sou um excelente jogador — afirmou o goleiro.

— É uma outra cultura, uma outra alimentação. Essa é a primeira vez que eu saio do Brasil e está sendo incrível — completou.

Rumo ao Estrelato: goleiro Sartori orienta os companheiros (Foto: Reprodução)

Conselhos e dedicação para buscar uma oportunidade

A iniciativa é ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 para desenvolver jogadores e identificar talentos com potencial para avançar na carreira. Para Roberto Linck, chairman da organização, a experiência pessoal no futebol foi determinante para ajudar outros atletas a buscarem oportunidades.

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— Eu era atleta e gostaria que, na época, tivesse uma pessoa que ajudasse os atletas. Agora que eu sei os caminhos, consigo fazer isso — explicou.

O agente Matheus Lopes também destacou a postura de Sartori e lembrou que o talento, isoladamente, não garante o sucesso de um jogador profissional.

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— Ele tem a gana que o jogador de futebol precisa ter. Jogador de futebol comete o erro de achar que só o talento é necessário para dar certo. E não é — avaliou.

As primeiras atuações do goleiro na Grécia já renderam elogios de um dos treinadores que o acompanharam nos jogos. O profissional destacou não apenas a qualidade técnica do brasileiro, mas também sua participação na organização da equipe.

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— Gostei muito do Sartori. Foi o homem do jogo. Tem qualidade, é líder e sabe ajudar os companheiros — afirmou.

Segundo episódio estreia nesta terça-feira

O segundo episódio do DOC Rumo ao Estrelato estreia nesta terça-feira (20), às 19h, no YouTube do Lance!. A produção acompanha os primeiros jogos de Sartori na Grécia, a rotina de preparação, os conselhos dos treinadores e as reações após as partidas.

Mas como foi o desempenho de Sartori em campo? Assista ao segundo episódio do Rumo ao Estrelato, no Lance! TV, e acompanhe de perto a experiência do goleiro na busca por uma oportunidade no futebol europeu.

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