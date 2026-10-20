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Algoz do Flamengo, Safonov é contestado pela imprensa francesa

Goleiro sofreu dois gols na vitória do PSG sobre o Barcelona

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 20:21
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Safonov em ação pelo PSG contra o Barcelona, pela Champions League
Safonov em ação pelo PSG contra o Barcelona, pela Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Algoz do Flamengo no Intercontinental de Clubes, Safonov foi contestado pela imprensa francesa após a vitória do PSG pro 4 a 2 sobre o Barcelona. O "L'Équipe" apontou que o goleiro russo vem sofrendo gols semelhantes ao longo da temporada.

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No vitória sobre o Barcelona, Safonov levou dois gols praticamente iguais marcados por Xavi Espart e Lamine Yamal. Nas finalizações dos jogadores espanhóis, a bola estufou as redes passando entre o corpo do goleiro russo e a trave mais próxima do arqueiro do PSG.

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Segundo levantamento do jornal francês, Safonov tem 20 gols sofridos incluindo jogos de pré-temporada do PSG. Desse total, nove tentos teriam sido marcados em finalizações que passaram no estreito espaço entre o goleiro russo e a trave, o que sugere uma fragilidade do arqueiro.

Apesar dos gols sofridos, Safonov parece ter a confiança do técnico Luis Enrique, uma vez que é titular absoluto do PSG. Contratado na última temporada com grandes expectativas, Lucas Chevalier não entrou em campo em uma partida oficial na atual temporada.

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Lamine Yamal supera Safonov no duelo entre PSG e Barcelona, na Champions League
Lamine Yamal supera Safonov no duelo entre PSG e Barcelona, na Champions League (Foto: Julian De Rosa/AFP)
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