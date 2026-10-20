Rumo ao Estrelato: Sartori vive primeiros desafios na Grécia
Segundo episódio estreia nesta terça-feira (20), às 19h, no YouTube do Lance!
A busca pelo sonho de se tornar jogador profissional ganha novos capítulos no segundo episódio do DOC Rumo ao Estrelato, produção especial do Lance! TV. Depois de acompanhar o início da viagem de 23 jovens promessas do futebol à Grécia, a série mostra os primeiros desafios dos atletas em campo e a rotina de preparação em busca de uma oportunidade em um grande clube europeu.
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O episódio acompanha as primeiras partidas do goleiro Vinicius Sartori em solo grego, os bastidores dos treinamentos, as orientações dos profissionais responsáveis pela preparação dos jogadores e as reações após os jogos. Entre aprendizados e cobranças, o arqueiro começa a vivenciar na prática os desafios de quem busca conquistar espaço no futebol internacional.
Além do desempenho dentro das quatro linhas, o documentário revela os bastidores da experiência. Os conselhos dos treinadores, a análise das atuações e a expectativa por uma oportunidade no mercado europeu fazem parte da jornada de Vinicius Sartori, que tenta aproveitar cada momento para mostrar seu potencial.
O DOC Rumo ao Estrelato acompanha a trajetória dos 23 jovens que viajaram à Grécia com o objetivo de apresentar suas habilidades e chamar a atenção de clubes e profissionais do futebol. A experiência representa uma oportunidade de dar um passo importante na carreira, mas também exige adaptação, dedicação e capacidade de lidar com a pressão por resultados.
A iniciativa está ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 para formar jogadores e identificar talentos com potencial de crescimento. Com escolas em diferentes partes do mundo, a organização trabalha no desenvolvimento de atletas e na criação de oportunidades para que eles avancem na carreira esportiva.
O segundo episódio de DOC Rumo ao Estrelato estará disponível nesta terça-feira, às 19h, no YouTube do Lance!. A produção mostra de perto os desafios, as expectativas e os primeiros passos de Vinicius Sartori na tentativa de transformar o sonho de jogar na Europa em realidade.
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Todos os episódios
01
Lance! TV acompanha 23 jovens em busca do futebol europeu
13/10
19h
02
'Rumo ao Estrelato': conheça a saga de Vinicius Sartori no documentário original do Lance!
13/10
19h
03
Rumo ao Estrelato: Sartori vive primeiros desafios na Grécia
20/10
19h
04
Rumo ao Estrelato: elogios e superação nos jogos na Grécia
20/10
19h