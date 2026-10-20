Rumo ao Estrelato: Sartori vive primeiros desafios na Grécia

A busca pelo sonho de se tornar jogador profissional ganha novos capítulos no segundo episódio do DOC Rumo ao Estrelato, produção especial do Lance! TV. Depois de acompanhar o início da viagem de 23 jovens promessas do futebol à Grécia, a série mostra os primeiros desafios dos atletas em campo e a rotina de preparação em busca de uma oportunidade em um grande clube europeu.

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O episódio acompanha as primeiras partidas do goleiro Vinicius Sartori em solo grego, os bastidores dos treinamentos, as orientações dos profissionais responsáveis pela preparação dos jogadores e as reações após os jogos. Entre aprendizados e cobranças, o arqueiro começa a vivenciar na prática os desafios de quem busca conquistar espaço no futebol internacional.

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Além do desempenho dentro das quatro linhas, o documentário revela os bastidores da experiência. Os conselhos dos treinadores, a análise das atuações e a expectativa por uma oportunidade no mercado europeu fazem parte da jornada de Vinicius Sartori, que tenta aproveitar cada momento para mostrar seu potencial.

Vinicius Sartori, goleiro do DOC Rumo ao Estrelato (Foto: Reprodução)

O DOC Rumo ao Estrelato acompanha a trajetória dos 23 jovens que viajaram à Grécia com o objetivo de apresentar suas habilidades e chamar a atenção de clubes e profissionais do futebol. A experiência representa uma oportunidade de dar um passo importante na carreira, mas também exige adaptação, dedicação e capacidade de lidar com a pressão por resultados.

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A iniciativa está ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 para formar jogadores e identificar talentos com potencial de crescimento. Com escolas em diferentes partes do mundo, a organização trabalha no desenvolvimento de atletas e na criação de oportunidades para que eles avancem na carreira esportiva.

O segundo episódio de DOC Rumo ao Estrelato estará disponível nesta terça-feira, às 19h, no YouTube do Lance!. A produção mostra de perto os desafios, as expectativas e os primeiros passos de Vinicius Sartori na tentativa de transformar o sonho de jogar na Europa em realidade.

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