Cristiano Ronaldo pode substituir Neymar no Al-Hilal, diz jornal

Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr desde 2023 (Foto: Fayez Nureldine/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, entra na mira do rival Al-Hilal, da Arábia Saudita, para substituir Neymar na equipe. A informação foi publicada pelo jornal Sport, da Espanha.

➡️ Olheiro Lance!: possíveis destinos para Neymar na Série A

Em partida pela Liga dos Campeões da Ásia, Neymar foi substituído com dores no confronto contra Esteghlal. Nesta quarta-feira (6), o jogador realizou exames que apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Assim, o brasileiro passará por tratamento e deve estar disponível novamente em um prazo de quatro a seis semanas.

Com apenas sete jogos realizados no Al-Hilal desde sua chegada, Neymar pode deixar o clube saudita antes do fim de seu contrato. A diretoria do clube saudita estuda a possibilidade de uma rescisão de contrato com Neymar, que pode ser liberado na janela de inverno no futebol internacional.

Somado ao pouco tempo em campo, Neymar não está inscrito na Saudi Pro League devido ao limite de vagas para estrangeiros, e sua inclusão na segunda metade da competição seria viabilizada apenas com a saída de outro jogador da lista. Além disso, o viés financeiro também preocupa a diretoria, visto que o craque contratado na onda de aportes financeiros do Fundo de Investimento Público local, realizados com o objetivo de gerar visibilidade e embaixadores para sediar a Copa do Mundo de 2034.

Nesse sentido, o Al-Hilal pensa na contratação de Cristiano Ronaldo para substituir o posto de principal jogador do time saudita. Atualmente, a equipe treinada pelo português Jorge Jesus é líder do campeonato nacional e do seu grupo na Liga dos Campeões da Ásia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional