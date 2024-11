Manchester City é condenado a pagar quase R$100 milhões a ex-jogador

Bandeira do Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 13:06 • Manchester (ING)

O Manchester City terá que pagar cerca de 11 milhões de libras (R$ 86,3 milhões) em salários atrasados a Benjamin Mendy. O lateral-esquerdo venceu processo contra o ex-clube por reter o salário do atleta quando foi acusado de crimes sexuais em 2021. Com a prisão do atleta, o francês teve seu contrato suspenso pelo clube à época.

O City deixou de pagar o jogador de setembro de 2021 até o fim do vínculo entre o jogador e o clube. Indicado por nove denúncias, o defensor foi declarado inocente das acusações em julho de 2023, e uma corte em Chester Crown, na Inglaterra, decidiu por absolvê-lo.

As partes ainda podem chegar a um acordo pelo valor que será pago pelo clube, mas a quantia pode chegar perto de R$ 100 milhões. O time inglês considerou que Mendy estava inapto a trabalhar até que passasse pelos dois julgamentos que precisou passar.

Entenda o julgamento de Mendy, ex-Manchester City

Campeão da Copa do Mundo em 2018 pela França, Mendy foi acusado de violentar uma mulher de 24 anos em outubro de 2020. No ano do Mundial, outra mulher, de 29 anos, teria acusado o jogador do mesmo crime. Conforme o veredito do julgamento, foi decidido que os atos sexuais envolvendo o atleta com as denunciantes em questão foram todos consensuais.

Mendy foi preso em agosto de 2021 e ficou quatro meses encarcerado. Em janeiro de 2022, recebeu liberdade condicional. Em julho do ano passado, o jogador foi inocentado. O defensor foi contratado pelo Manchester City em 2017, junto ao Monaco. Na época, foi o defensor mais caro da história.

