90% do elenco do Chelsea vale mais do que time adversário inteiro na Conference; veja disparidade

Apenas três jogadores dos Blues valem menos mercadologicamente do que o elenco inteiro do Noah. Além de Bergström, o também goleiro Bettinelli (1 milhão de euros) e o atacante Marc Guiu (7,5 milhões de euros) estão abaixo dos 7,76 milhões totalizados pelos armênios. O grupo do Chelsea tem 30 atletas; ou seja, apenas 10% dos comandados de Maresca estão abaixo do valor total do time visitante no confronto.