Cristiano Ronaldo pode desfalcar Portugal no início da Copa do Mundo; entenda
O português foi expulso no jogo contra a Irlanda, na última quinta-feira (13)
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, pode ficar de fora das partidas iniciais de Portugal na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos. Isso porque o craque recebeu um cartão vermelho após cotovelada no duelo contra a Irlanda, válido pelas Eliminatórias, na última quinta-feira (13) e já está fora da próxima partida. A pena para casos de agressão, contudo, é de ao menos três jogos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Portugueses detonam Cristiano Ronaldo após expulsão: ‘Vergonha’
Futebol Internacional14/11/2025
- Futebol Internacional
Técnico da Irlanda provoca Cristiano Ronaldo após expulsão nas Eliminatórias
Futebol Internacional14/11/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem à expulsão de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias: ‘Perdeu a cabeça’
Fora de Campo13/11/2025
A decisão sobre a pena será tomada pelo Comitê Disciplinar da Fifa. Caso receba mais de um jogo de suspensão, o português perderá os primeiros duelos na maior competição do futebol, visto que Portugal tem somente mais um confronto a ser disputado nas Eliminatórias.
— Jogadores e oficiais serão suspensos por pelo menos três partidas ou um período de tempo apropriado para agressão, incluindo usar o cotovelo, socos, chutes, mordidas, cuspir ou atingir um adversário ou uma pessoa que não seja um árbitro da partida — Art. 14 do capítulo 2 do Código Disciplinar da Fifa.
- Matéria
- Mais Notícias