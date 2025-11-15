menu hamburguer
Cristiano Ronaldo pode desfalcar Portugal no início da Copa do Mundo; entenda

O português foi expulso no jogo contra a Irlanda, na última quinta-feira (13)

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
12:49
Atualizado há 2 minutos
Cristiano Ronaldo em ação durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo em ação durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)
O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, pode ficar de fora das partidas iniciais de Portugal na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos. Isso porque o craque recebeu um cartão vermelho após cotovelada no duelo contra a Irlanda, válido pelas Eliminatórias, na última quinta-feira (13) e já está fora da próxima partida. A pena para casos de agressão, contudo, é de ao menos três jogos.

A decisão sobre a pena será tomada pelo Comitê Disciplinar da Fifa. Caso receba mais de um jogo de suspensão, o português perderá os primeiros duelos na maior competição do futebol, visto que Portugal tem somente mais um confronto a ser disputado nas Eliminatórias.

— Jogadores e oficiais serão suspensos por pelo menos três partidas ou um período de tempo apropriado para agressão, incluindo usar o cotovelo, socos, chutes, mordidas, cuspir ou atingir um adversário ou uma pessoa que não seja um árbitro da partida — Art. 14 do capítulo 2 do Código Disciplinar da Fifa.

circulo com pontos dentroTudo sobre

