O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, pode ficar de fora das partidas iniciais de Portugal na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos. Isso porque o craque recebeu um cartão vermelho após cotovelada no duelo contra a Irlanda, válido pelas Eliminatórias, na última quinta-feira (13) e já está fora da próxima partida. A pena para casos de agressão, contudo, é de ao menos três jogos.

A decisão sobre a pena será tomada pelo Comitê Disciplinar da Fifa. Caso receba mais de um jogo de suspensão, o português perderá os primeiros duelos na maior competição do futebol, visto que Portugal tem somente mais um confronto a ser disputado nas Eliminatórias.