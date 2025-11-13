menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus reagem a expulsão de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias: 'Perdeu a cabeça'

Atacante recebeu o primeiro cartão vermelho em sua carreira internacional

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
18:32
Cristiano Ronaldo em ação durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo em ação durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando longe de seus domínios, a Seleção de Portugal está sendo derrotada por 2 a 0 pela Irlanda, na 6ª rodada das Eliminatórias Europeias para a próxima Copa do Mundo. Para piorar a situação, o astro Cristiano Ronaldo acabou expulso, durante a segunda etapa, após acertar uma cotovelada no adversário. Após o lance, os torcedores reagiram nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Enquanto aguardava um cruzamento na área adversária, Cristiano Ronaldo acabou reagindo de maneira desproporcional à marcação do zagueiro O'Shea. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro expulsou o camisa 7, que saiu de campo aplaudindo de maneira irônica a decisão.

Nas redes sociais, os torcedores europeus repercutiram a atitude do astro do futebol internacional. Segundo um dos internautas, o atacante acabou perdendo a cabeça no lance e foi expulso corretamente. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: Cristiano Ronaldo perdeu a cabeça e foi expulso; perdeu a cabeça e mereceu.

Completamente descontrolado, ele lhe desfere uma cotovelada sem sentido.

É o pior jogo para Portugal e Ronaldo em muito, muito tempo.

Tradução: Vermelho direto para Cristiano Ronaldo.

Tradução: Cristiano Ronaldo é expulso após revisão do VAR... que atitude tola da parte de Cristiano.

Tradução: Cristiano Ronaldo faz um joinha sarcástico após recebr um cartão vermelho.

Com o resultado parcial, Portugal segue na liderança do Grupo F, mas vê a distância para a Hungria diminuir para apenas dois pontos. No próximo domingo (16), o camisa 7 desfalca a equipe no duelo decisivo contra a Armênia, que será disputado no Estádio do Dragão, em Porto.

Cristiano Ronaldo em ação por Portugal contra a Irlanda, nas Eliminatórias
Cristiano Ronaldo em ação por Portugal contra a Irlanda, nas Eliminatórias (Foto: Paul Faith/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias