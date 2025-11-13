Europeus reagem a expulsão de Cristiano Ronaldo nas Eliminatórias: 'Perdeu a cabeça'

Jogando longe de seus domínios, a Seleção de Portugal está sendo derrotada por 2 a 0 pela Irlanda, na 6ª rodada das Eliminatórias Europeias para a próxima Copa do Mundo. Para piorar a situação, o astro Cristiano Ronaldo acabou expulso, durante a segunda etapa, após acertar uma cotovelada no adversário. Após o lance, os torcedores reagiram nas redes sociais.

Enquanto aguardava um cruzamento na área adversária, Cristiano Ronaldo acabou reagindo de maneira desproporcional à marcação do zagueiro O'Shea. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro expulsou o camisa 7, que saiu de campo aplaudindo de maneira irônica a decisão.

Nas redes sociais, os torcedores europeus repercutiram a atitude do astro do futebol internacional. Segundo um dos internautas, o atacante acabou perdendo a cabeça no lance e foi expulso corretamente. Confira abaixo.

Tradução: Cristiano Ronaldo perdeu a cabeça e foi expulso; perdeu a cabeça e mereceu.

Completamente descontrolado, ele lhe desfere uma cotovelada sem sentido.

É o pior jogo para Portugal e Ronaldo em muito, muito tempo.

Tradução: Vermelho direto para Cristiano Ronaldo.

Tradução: Cristiano Ronaldo é expulso após revisão do VAR... que atitude tola da parte de Cristiano.

Tradução: Cristiano Ronaldo faz um joinha sarcástico após recebr um cartão vermelho.

Com o resultado parcial, Portugal segue na liderança do Grupo F, mas vê a distância para a Hungria diminuir para apenas dois pontos. No próximo domingo (16), o camisa 7 desfalca a equipe no duelo decisivo contra a Armênia, que será disputado no Estádio do Dragão, em Porto.