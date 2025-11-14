Técnico da Irlanda provoca Cristiano Ronaldo após expulsão nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo teve uma noite frustrante com a derrota de Portugal para a Irlanda, por 2 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O capitão português foi expulso por uma agressão aos 16 minutos do segundo tempo, quando desferiu uma cotovelada no zagueiro O'Shea. Após o jogo, o técnico Heimir Hallgrímsson, da seleção irlandesa, comentou sobre uma discussão que teve com o astro.

Após a expulsão, Cristiano Ronaldo deixou o campo revoltado e aplaudiu a decisão da arbitragem de forma irônica. É possível que essa tenha sido a última imagem do camisa 7 em um jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo por Portugal.

— Ele me elogiou por pressionar o árbitro. Foi a ação dele em campo que lhe custou o cartão vermelho. Não teve nada a ver comigo. Talvez eu tenha entrado na cabeça dele — disse o técnico da Irlanda.

Inicialmente, o árbitro da partida havia dado apenas um cartão amarelo, mas corrigiu a punição após uma análise do VAR. Com isso, Cristiano Ronaldo desfalca Portugal na última rodada das Eliminatórias contra a Armênia, no domingo (16), às 11h (de Brasília).

Cristiano Ronaldo passa em branco e é expulso pela primeira vez por Portugal

Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)

Esta é a primeira vez que Cristiano Ronaldo é expulso com a camisa da seleção portuguesa. O craque de 40 anos nunca havia recebido um cartão vermelho em um total de 226 jogos pelo time nacional. Dessa forma, o veterano não terá chance de ampliar sua marca de 37 gols marcados em Eliminatórias para a Copa. O atacante é o maior artilheiro da história de Qualificatórias e busca chegar no milésimo gol.

No período em que esteve em campo, Cristiano Ronaldo passou em branco e não conseguiu ajudar Portugal contra a Irlanda. O jogador finalizou cinco vezes, mas apenas uma na direção do gol e não foi capaz de balançar as redes para colocar sua equipe na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.

