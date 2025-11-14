menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico da Irlanda provoca Cristiano Ronaldo após expulsão nas Eliminatórias

Astro português foi expulso por uma agressão aos 16 minutos do segundo tempo

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/11/2025
12:44
Cristiano Ronaldo reage durante derrota de Portugal para a Irlanda nas Eliminatórias (Foto: Paul Faith / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo reage durante derrota de Portugal para a Irlanda nas Eliminatórias (Foto: Paul Faith / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cristiano Ronaldo teve uma noite frustrante com a derrota de Portugal para a Irlanda, por 2 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O capitão português foi expulso por uma agressão aos 16 minutos do segundo tempo, quando desferiu uma cotovelada no zagueiro O'Shea. Após o jogo, o técnico Heimir Hallgrímsson, da seleção irlandesa, comentou sobre uma discussão que teve com o astro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a expulsão, Cristiano Ronaldo deixou o campo revoltado e aplaudiu a decisão da arbitragem de forma irônica. É possível que essa tenha sido a última imagem do camisa 7 em um jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo por Portugal.

continua após a publicidade

— Ele me elogiou por pressionar o árbitro. Foi a ação dele em campo que lhe custou o cartão vermelho. Não teve nada a ver comigo. Talvez eu tenha entrado na cabeça dele — disse o técnico da Irlanda.

Inicialmente, o árbitro da partida havia dado apenas um cartão amarelo, mas corrigiu a punição após uma análise do VAR. Com isso, Cristiano Ronaldo desfalca Portugal na última rodada das Eliminatórias contra a Armênia, no domingo (16), às 11h (de Brasília).

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo passa em branco e é expulso pela primeira vez por Portugal

Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa
Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)

Esta é a primeira vez que Cristiano Ronaldo é expulso com a camisa da seleção portuguesa. O craque de 40 anos nunca havia recebido um cartão vermelho em um total de 226 jogos pelo time nacional. Dessa forma, o veterano não terá chance de ampliar sua marca de 37 gols marcados em Eliminatórias para a Copa. O atacante é o maior artilheiro da história de Qualificatórias e busca chegar no milésimo gol.

No período em que esteve em campo, Cristiano Ronaldo passou em branco e não conseguiu ajudar Portugal contra a Irlanda. O jogador finalizou cinco vezes, mas apenas uma na direção do gol e não foi capaz de balançar as redes para colocar sua equipe na Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias