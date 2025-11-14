Portugueses detonam Cristiano Ronaldo após expulsão: 'Vergonha'



Cristiano Ronaldo virou alvo de fortes críticas em Portugal após ser expulso na derrota por 2 a 1 para a Irlanda, nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O lance ocorreu após uma cotovelada do craque em um adversário, seguida de uma reação considerada exagerada pela imprensa portuguesa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal "A Bola", por meio do jornalista Hugo Vasconcelos, foi um dos mais duros ao comentar o episódio. Para ele, Ronaldo "devia ter vergonha" do comportamento apresentado em Dublin.

continua após a publicidade

Segundo o colunista, o atacante de 40 anos não apenas perdeu a cabeça, mas criou todo o clima hostil que o envolveu — desde provocações na coletiva pré-jogo até a reação teatral após a expulsão, que incluiu choro, gestos de indignação e aplausos irônicos ao público.

Vasconcelos afirmou que o mais grave não foi apenas a agressão, mas "a pantominice toda" entre o lance e a saída de campo. O jornalista ainda criticou o técnico Roberto Martínez, apontando que a Seleção Portuguesa vem apresentando futebol preocupante e que o treinador adota uma visão excessivamente positiva das atuações recentes.

continua após a publicidade

Para o colunista, o mínimo que Ronaldo deveria fazer agora é pedir desculpas.

— Ronaldo errou. O que devia mesmo era ter vergonha — concluiu.

Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)

Cristiano Ronaldo é expulso por agressão em jogo das Eliminatórias e se revolta

Cristiano Ronaldo foi expulso por uma agressão na derrota de Portugal para a Irlanda, nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa sete desferiu uma cotovelada no zagueiro O'Shea.

Inicialmente, o árbitro da partida havia dado apenas um cartão amarelo, mas corrigiu a punição após uma análise do VAR. Com isso, Cristiano Ronaldo desfalca Portugal na última rodada das Eliminatórias contra a Armênia, no domingo (16), às 11h (de Brasília).

Após a expulsão, Cristiano Ronaldo deixou o campo revoltado e aplaudiu a decisão da arbitragem de forma irônica. É possível que essa tenha sido a última imagem do camisa sete em um jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo por Portugal.

Dessa forma, Cristiano Ronaldo não terá chance de ampliar sua marca de 37 gols marcados em Qualificatórias para Mundiais neste ano. O atacante é o maior artilheiro da história de Eliminatórias e busca chegar no milésimo gol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial