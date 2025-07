Acidentalmente, o goleiro Donnarumma, do PSG, caiu sobre a perna do atacante do Bayern de Munique, Musiala, e provocou uma grave lesão. No primeiro momento, o goleiro sequer percebeu o que havia acontecido e acelerou o jogo. Porém, Harry Kane chamou atenção ao seu companheiro que estava no chão e, ao perceber a gravidade da lesão, o goleiro entrou em choque e chorou em campo.

Além do goleiro, o desespero ficou visível em diversos outros jogadores. Atletas do PSG e do Bayern levaram as mãos à cabeça e lamentaram a lesão.

Veja as imagens da lesão de Musiala e a reação de Donnarumma

Donnarumma chora após lesão de Musiala em PSG X Bayern (Foto: Reprodução/CazéTV)

Paul Ellis/AFP

PSG x Bayern

PSG e Bayern de Munique entram em campo neste sábado (5), às 13h (de Brasília), em jogo válido pelas quartas de final da competição. O técnico Luis Enrique ainda não pôde escalar Ousmane Dembélé, candidato à Bola de Ouro, entre os titulares na competição.

