Europeus reagem às cenas de selvageria na Sul-Americana: ‘Massacre’

Os jornais europeus reagiram a cenas de selvageria no duelo entre Independiente e Universidad de Chile, pela Sul-Americana. Os atos de violência entre os torcedores de ambos os clubes chocaram o mundo, principalmente por conta da grande quantidade de feridos.

Na Espanha, o "As" publicou uma matéria com o título "Massacre na Argentina: 19 torcedores feridos gravemente e 111 detidos". O diário não poupou críticas aos ator de violência vistos no duelo de oitavas de final da Sul-Americana.

- O futebol sul-americano e mundial escreveram um de seus capítulos mais obscuros da história. O jogo entre Independiente e Universidad de Chile deixou de ser uma partida de futebol para se converter a uma batalha campal. Uma noite de terror em Alvellaneda que acabou em tragédia. Uma pessoa está em estado grave após cair das arquibancadas e precisou até de cirurgia. Dois homens foram apunhalados, outros três sofreram traumatismos cranianos. A radiografia de uma tragédia.

Na Alemanha, o "Bild" também destacou a violência praticada no Estádio Libertadores da América, que é a casa do Independiente. O jornal tratou os torcedores como hooligans e revelou a postura dramática de quem tentava fugir da confusão.

- Torcedores visitantes do Chile incendiaram assentos e atiraram fogos de artifício e garrafas contra os torcedores do Independiente. A equipe de arbitragem e as duas equipes deixaram o campo. A situação se agravou nas arquibancadas! Cenas de perseguição selvagem eclodiram entre hooligans de ambos os clubes. As forças de segurança abriram os portões de emergência. Torcedores aterrorizados correram para o gramado. A polícia demorou mais de 30 minutos para chegar. Antes disso, torcedores da casa invadiram as arquibancadas da Universidad de Chile, e confrontos violentos se seguiram.

A confusão se iniciou ainda no primeiro tempo, e a partida foi paralisada pela arbitragem com os jogadores em campo pedindo para que os atos de violência se encerrassem. Na volta do intervalo, a confusão seguiu, e a arbitragem decidiu encerrar o confronto pela Sul-Americana.

Conmebol cancela partida da Sul-Americana

O duelo entre Independiente e Universidad de Chile, na Sul-Americana, foi cancelado pela Conmebol ainda na noite de quarta-feira (20). A entidade irá apurar o que aconteceu e tomar uma decisão em relação ao futuro de ambos os clubes na competição.

