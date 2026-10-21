Técnico brasileiro aposta em jovens e muda realidade financeira de clube na Arábia Saudita
Maurício Dulac aposta na formação de talentos sauditas no Al Riyadh, clube de menor investimento da Saudi Pro League
Em uma liga marcada por contratações milionárias, o brasileiro Maurício Dulac apostou em jovens para competir com o Al Riyadh, clube de menor orçamento da Saudi Pro League. A estratégia contribuiu para a permanência na elite e para a maior venda da história da equipe, por US$ 8,7 milhões. Em entrevista ao Lance!, o treinador explicou como a integração entre a base e o profissional ajudou a mudar a realidade financeira do clube.
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— Pessoalmente, me sinto muito feliz, pois consegui mudar uma realidade financeira muito difícil do clube e também conseguimos atrair mais atletas jovens com potencial a curto e médio prazo. Hoje, o mercado sabe que a equipe do Al Riyadh dá oportunidades a jovens atletas — afirmou.
A negociação de Ahmed Al Siyahi e Sultan Haroun com o Al Qadsiah, por cerca de 8,7 milhões de dólares, representou o maior negócio da história do Al Riyadh. Para Dulac, a transferência também confirmou que a mudança na filosofia de jogo e a concessão de oportunidades a jogadores com potencial podem gerar resultados esportivos e financeiros.
Do sub-21 ao profissional: a aposta de Maurício Dulac
A estratégia de Dulac começou a ganhar forma quando o treinador assumiu a equipe sub-21 do Al Riyadh. O período permitiu conhecer os jogadores de perto, identificar talentos e estabelecer uma metodologia para facilitar a transição ao profissional.
O técnico defende que atletas com qualidade não precisam esperar o encerramento de um ciclo nas categorias de base para receber oportunidades no time principal. A avaliação, segundo ele, deve considerar o potencial de cada jogador e sua capacidade de dar o próximo passo.
— Tenho como princípio que os jovens que possuem qualidade devem ser lançados e receber oportunidades, mas precisamos dar muita confiança para que consigam dar o próximo passo. Acredito que, quando um atleta tem potencial, ele não precisa esperar o ciclo acabar para ter oportunidades. Se vejo que ele tem potencial, busco dar essa oportunidade — explicou.
Cinco jogadores promovidos da base tiveram participação decisiva na campanha que garantiu a permanência do Al Riyadh na primeira divisão saudita. Para Dulac, o resultado foi consequência de um trabalho que envolveu não apenas aspectos técnicos, mas também mudanças de comportamento e mentalidade.
— Tudo começa com a confiança no trabalho e também nos jogadores. Felizmente, muitos jogadores que estavam comigo na equipe sub-21 receberam oportunidades e conseguiram dar a resposta certa dentro de campo. A mudança de comportamento e de mentalidade de jogo que aplicamos foi a ferramenta que permitiu desenvolver os atletas e prepará-los para assumir a responsabilidade de atuar no primeiro time — disse.
Como o Al Riyadh equilibra formação e resultados
Dar espaço a jogadores jovens em uma competição com atletas experientes exige cuidado, principalmente em momentos de pressão. Dulac afirma que a decisão de utilizar cada jogador depende de sua preparação para suportar as exigências do futebol profissional, mas ressalta que o aspecto emocional também faz parte do processo.
O treinador destaca a necessidade de compreender as diferenças individuais e manter uma relação próxima com os atletas, sem desconsiderar que erros fazem parte do desenvolvimento.
— Temos que entender que nem todos são iguais e que cada jogador responde de forma diferente aos nossos estímulos. A parte mais importante do trabalho, nesse sentido, é o treinador entender que está lidando com um ser humano e que, assim como todos nós, ele está sujeito a erros e acertos. Busco conversar muito com meus atletas e entender sempre o lado humano para que eu consiga acessar, da melhor forma, a alta performance — afirmou.
O objetivo é preparar os jovens para assumir responsabilidades sem acelerar etapas de maneira indiscriminada. A metodologia, segundo o técnico, considera tanto a capacidade de desempenho quanto a maturidade emocional de cada jogador.
Venda de jogadores muda a realidade financeira do clube
A transferência de Ahmed Al Siyahi e Sultan Haroun ao Al Qadsiah marcou uma mudança na relação do Al Riyadh com o mercado. Antes, segundo Dulac, o clube enfrentava dificuldades para negociar seus atletas, em parte porque seu modelo de jogo não correspondia às características procuradas por equipes de maior investimento.
A adaptação da proposta esportiva ajudou a tornar os jogadores mais atrativos e criou uma possibilidade de receita para uma instituição com recursos limitados.
— Acho que o mais importante foi entender a questão cultural do clube e, a partir disso, criar uma estratégia de performance dos jogadores através de um modelo de jogo que se adequa aos grandes clubes da Arábia Saudita. Esse foi o ponto principal. Antes, não conseguíamos vender jogadores, pois o modelo não era adequado às grandes equipes. Hoje, o modelo está adequado ao mercado que queremos atingir — analisou.
O retorno, na avaliação do treinador, vai além do valor arrecadado com as transferências. A receita também pode contribuir para melhorar as condições de trabalho, desde a estrutura salarial até a aquisição de materiais esportivos.
Al Riyadh lidera utilização de jovens sauditas
O trabalho de Dulac também se destaca pela quantidade de oportunidades oferecidas a jogadores sauditas em início de carreira. De acordo com os dados da Saudi Pro League apresentados ao treinador, o Al Riyadh liderava a utilização de atletas nascidos em 2005 ou depois, com 1.035 minutos acumulados até 11 de outubro, distribuídos entre seis jogadores.
O levantamento inicial, fechado em 1º de outubro, registrava 866 minutos para o clube. O Al Khaleej aparecia na segunda posição, com 225 minutos no recorte original.
Dulac explicou que a integração entre as categorias permite que os jovens mantenham uma rotina de desenvolvimento, mesmo quando não são relacionados ou utilizados pela equipe principal. Segundo o técnico, nove dos 23 jogadores do elenco são atletas sub-21.
— Temos uma boa mescla de estrangeiros experientes, mas, em um elenco de 23 jogadores, contamos com nove atletas sub-21. Eles estão sempre treinando com o primeiro time e, quando não são utilizados, jogam pela equipe sub-21. Esse processo foi muito bem alinhado entre as categorias, e os atletas entendem que faz parte do desenvolvimento — afirmou.
O treinador acrescentou que o desempenho dos jovens é tão importante quanto a quantidade de minutos recebidos. Para ele, a utilização só faz sentido quando acompanhada de evolução e capacidade de competir no nível profissional.
— Felizmente, os jogadores estão conseguindo evoluir muito bem, e nosso clube lidera a liga em minutos de utilização dos jovens. Mas não é só isso. Eles também vêm conseguindo fazer bons jogos e mostrar que têm capacidade de apresentar um bom desempenho — completou.
Jovens do Al Riyadh miram seleção saudita e Jogos Olímpicos
A aposta nos jogadores mais novos também se conecta ao desenvolvimento da próxima geração do futebol saudita. O país tem como objetivo preparar atletas para o ciclo de classificação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, e o trabalho realizado no Al Riyadh pode contribuir para ampliar a experiência competitiva desses jogadores.
Dulac avalia que a integração entre as categorias tem avançado e destaca a evolução da liga sub-21, embora reconheça que a competição ainda passa por um processo de transição.
— Creio que essa geração sub-21 tem um grande potencial. A liga sub-21 também tem se mostrado muito forte e com bons jogadores. O momento ainda é de transição na liga sub-21, para que o jogo seja mais equilibrado, mas já houve uma melhora. Nosso projeto de desenvolvimento dos jovens, com certeza, pode ajudar a seleção olímpica — afirmou.
Dois nomes já receberam reconhecimento pelo desempenho. Essam Bahri foi eleito o melhor jovem da liga em setembro, enquanto Sultan Al Essa foi convocado para a seleção saudita sub-21 para os Jogos Asiáticos.
Para o treinador, os casos representam resultados concretos do processo de desenvolvimento. Bahri se destaca pela possibilidade de atuar em diferentes funções, enquanto Al Essa já vinha sendo chamado com frequência para a seleção de base.
— Os dois atletas estão dentro do processo do clube, sendo que Sultan já está em um nível acima, pois vem sendo convocado com mais frequência desde o ano passado. Essam é um jogador de grande potencial que pode atuar em duas ou três funções. Esse é mais um diferencial que estamos desenvolvendo no clube: jogadores com características físicas, técnicas e táticas para atuar em mais de uma função — explicou.
Maurício Dulac evita comparação com os grandes investimentos da Arábia Saudita
Apesar dos resultados obtidos com a utilização de jovens e da receita gerada pelas vendas, Dulac não considera que o Al Riyadh esteja próximo de competir em igualdade de condições com os principais clubes da Saudi Pro League.
O treinador prefere concentrar o projeto na melhoria das condições de trabalho e na capacidade de desenvolver mais jogadores, aproveitando um espaço que, na avaliação dele, ainda era pouco explorado pelo clube.
— Creio que competir com os grandes ainda está muito longe da nossa realidade, mas podemos melhorar muito as condições de trabalho para que possamos produzir mais atletas. O futebol é feito de oportunidades, e creio que nossa equipe criou uma boa oportunidade de trabalhar em um nicho que não existia até o momento. Queremos crescer profissionalmente — concluiu.
A proposta de Dulac, portanto, não é reproduzir o poder de investimento dos rivais, mas construir uma alternativa para manter o Al Riyadh competitivo: identificar talentos, prepará-los para o futebol profissional e transformar o desenvolvimento de jogadores em uma fonte de retorno esportivo e financeiro.
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