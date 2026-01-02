menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cristiano Ronaldo falha e Toney brilha: Al-Ahli vence o Al-Nassr por 3 a 2; veja como foi

Inglês marca dois, dá uma assistência e é eleito o melhor em campo no importante triunfo

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/01/2026
16:44
Atualizado há 0 minutos
toney
imagem cameraIvan Toney celebra o primeiro gol do Al-Ahli durante a partida contra o Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Ahli)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O calendário do futebol internacional não dá trégua, e uma das ligas que mais crescem no mundo abriu o ano com um grande espetáculo para os torcedores. No confronto entre duas das principais equipes da Arábia Saudita, o Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 2, nesta sexta-feira (2), pela 13ª rodada da Saudi Pro League, no Alinma Stadium, em Jidá (SAU).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para quem ligou a televisão à espera de mais um gol da contagem rumo ao milésimo de Cristiano Ronaldo, o desfecho foi frustrante. O camisa 7 atuou durante os 90 minutos, finalizou quatro vezes — incluindo uma grande chance desperdiçada —, mas não conseguiu balançar as redes.

continua após a publicidade

Ainda assim, viu sua equipe ser derrotada em um confronto direto, embora siga naprimeira posição do campeonato após 12 partidas disputadas. São 31 pontos, com 10 vitórias, um empate e agora uma derrota, além de 37 gols marcados e apenas 10 sofridos, o melhor ataque e a melhor defesa da competição para o time comandado por Jorge Jesus. Já a equipe dirigida por Matthias Jaissle permanece na perseguição ao líder, em quarto lugar: 25 pontos somados em sete vitórias, quatro empates e uma derrota, além de 18 gols feitos e 10 contra.

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, conduz a bola durante a partida contra durante o Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, conduz a bola durante a partida contra durante o Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto por Ivan Toney — o mesmo que ganhou destaque internacional no Brentford e se envolveu em polêmicas extracampo — ao finalizar com facilidade de pé direito após receber passe do brasileiro Galeno pelo lado esquerdo, aos sete minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Al-Ahli.

continua após a publicidade

O inglês voltou a aparecer aos 13' ao receber um passe em profundidade de canhota do capitão Ali Majrashi, que cruzou o campo inteiro. Toney dominou no peito, conduziu uma vez e finalizou de perna direita no ângulo oposto, com força e precisão, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Nawaf Al-Aqidi. 2 a 0 para o Al-Ahli.

Ainda no primeiro tempo, porém, o jogo ganhou novo contorno, aos 31'. O zagueiro Abdulelah Al-Amri arriscou de longe com o pé direito e acabou sendo premiado. O chute saiu no meio do gol e contou com falha clara do goleiro Abdulrahman Al Sanbi, que tentou encaixar a bola, mas a deixou passar por entre as pernas. Um frangaço. O tento recolocou o adversário na partida: 2 a 1.

Em seguida, o empate foi confirmado aos 44', em jogada de escanteio pelo lado direito. Sultan Al-Ghannam cobrou em curva, e a bola encontrou a cabeça de Al-Amri — em tarde de defensor artilheiro —, que subiu entre os defensores e finalizou no canto direito do goleiro. 2 a 2. Toney ainda chegou a balançar as redes cinco minutos depois, em novo contra-ataque, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na segunda etapa, aos 10', o Al-Ahli voltou a ficar em vantagem no placar, novamente com participação decisiva do centroavante. O camisa 17 recebeu cruzamento na área e, sem ângulo para finalizar, optou por escorar para trás, encontrando o zagueiro Merih Demiral, que completou de cabeça. O gol colocou o Al-Ahli novamente à frente: 3 a 2, em um jogo no qual o mandante não esteve atrás no placar em nenhum momento.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias