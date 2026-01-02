Cristiano Ronaldo falha e Toney brilha: Al-Ahli vence o Al-Nassr por 3 a 2; veja como foi
Inglês marca dois, dá uma assistência e é eleito o melhor em campo no importante triunfo
O calendário do futebol internacional não dá trégua, e uma das ligas que mais crescem no mundo abriu o ano com um grande espetáculo para os torcedores. No confronto entre duas das principais equipes da Arábia Saudita, o Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 2, nesta sexta-feira (2), pela 13ª rodada da Saudi Pro League, no Alinma Stadium, em Jidá (SAU).
Para quem ligou a televisão à espera de mais um gol da contagem rumo ao milésimo de Cristiano Ronaldo, o desfecho foi frustrante. O camisa 7 atuou durante os 90 minutos, finalizou quatro vezes — incluindo uma grande chance desperdiçada —, mas não conseguiu balançar as redes.
Ainda assim, viu sua equipe ser derrotada em um confronto direto, embora siga naprimeira posição do campeonato após 12 partidas disputadas. São 31 pontos, com 10 vitórias, um empate e agora uma derrota, além de 37 gols marcados e apenas 10 sofridos, o melhor ataque e a melhor defesa da competição para o time comandado por Jorge Jesus. Já a equipe dirigida por Matthias Jaissle permanece na perseguição ao líder, em quarto lugar: 25 pontos somados em sete vitórias, quatro empates e uma derrota, além de 18 gols feitos e 10 contra.
Como foi a partida? ⚽
O placar foi aberto por Ivan Toney — o mesmo que ganhou destaque internacional no Brentford e se envolveu em polêmicas extracampo — ao finalizar com facilidade de pé direito após receber passe do brasileiro Galeno pelo lado esquerdo, aos sete minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Al-Ahli.
O inglês voltou a aparecer aos 13' ao receber um passe em profundidade de canhota do capitão Ali Majrashi, que cruzou o campo inteiro. Toney dominou no peito, conduziu uma vez e finalizou de perna direita no ângulo oposto, com força e precisão, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Nawaf Al-Aqidi. 2 a 0 para o Al-Ahli.
Ainda no primeiro tempo, porém, o jogo ganhou novo contorno, aos 31'. O zagueiro Abdulelah Al-Amri arriscou de longe com o pé direito e acabou sendo premiado. O chute saiu no meio do gol e contou com falha clara do goleiro Abdulrahman Al Sanbi, que tentou encaixar a bola, mas a deixou passar por entre as pernas. Um frangaço. O tento recolocou o adversário na partida: 2 a 1.
Em seguida, o empate foi confirmado aos 44', em jogada de escanteio pelo lado direito. Sultan Al-Ghannam cobrou em curva, e a bola encontrou a cabeça de Al-Amri — em tarde de defensor artilheiro —, que subiu entre os defensores e finalizou no canto direito do goleiro. 2 a 2. Toney ainda chegou a balançar as redes cinco minutos depois, em novo contra-ataque, mas o lance foi anulado por impedimento.
Na segunda etapa, aos 10', o Al-Ahli voltou a ficar em vantagem no placar, novamente com participação decisiva do centroavante. O camisa 17 recebeu cruzamento na área e, sem ângulo para finalizar, optou por escorar para trás, encontrando o zagueiro Merih Demiral, que completou de cabeça. O gol colocou o Al-Ahli novamente à frente: 3 a 2, em um jogo no qual o mandante não esteve atrás no placar em nenhum momento.
