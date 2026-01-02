Cristiano Ronaldo perde gol e torcedores se assustam: 'Já era'

O Al-Nassr perdeu para o Al-Ahli por 3 a 2, nesta sexta-feira (2), fora de casa, pelo Campeonato Saudita. Durante o confronto, o atacante Cristiano Ronaldo desperdiçou uma chance, que poderia ter assegurado o empate na partida. Nas redes sociais, torcedores se assustaram com a falha do português.

O lance aconteceu durante a segunda etapa. Na ocasião, o Al-Ahli vencia a partida por 3 a 2. Foi quando João Felix acertou um lançamento na medida para Cristiano Ronaldo sair na frente do gol adversário.

Apesar da precisão do compatriota, o camisa 7 não conseguiu acertar o domínio na jogada. Como resultado, Cristiano se enrolou com a bola nos próprios pés e não conseguiu finalizar ao gol. Em um tropeço, ele recuou a bola para o goleiro Abdulrahman Al-Sanbi.

Nas redes sociais, torcedores e fãs do astro português se surpreenderam com a falha do jogador. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Ronaldo literalmente perdeu essa grande chance? Não, cara, ele já era".

Tradução: "Não. Cristiano Ronaldo está acabado".

Tradução: "Cristiano Ronaldo perde uma grande chance! Contro de bola horrível".

Tradução: "Cristiano Ronaldo não está no seu melhor esta noite, mas todos sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento".

Como foi Al-Ahli x Al-Nassr?

Texto por: Pedro Ernesto

O placar foi aberto por Ivan Toney — o mesmo que ganhou destaque internacional no Brentford e se envolveu em polêmicas extracampo — ao finalizar com facilidade de pé direito após receber passe do brasileiro Galeno pelo lado esquerdo, aos sete minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o Al-Ahli.

O inglês voltou a aparecer aos 13' ao receber um passe em profundidade de canhota do capitão Ali Majrashi, que cruzou o campo inteiro. Toney dominou no peito, conduziu uma vez e finalizou de perna direita no ângulo oposto, com força e precisão, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Nawaf Al-Aqidi. 2 a 0 para o Al-Ahli.

Ainda no primeiro tempo, porém, o jogo ganhou novo contorno, aos 31'. O zagueiro Abdulelah Al-Amri arriscou de longe com o pé direito e acabou sendo premiado. O chute saiu no meio do gol e contou com falha clara do goleiro Abdulrahman Al Sanbi, que tentou encaixar a bola, mas a deixou passar por entre as pernas. Um frangaço. O tento recolocou o adversário na partida: 2 a 1.

Em seguida, o empate foi confirmado aos 44', em jogada de escanteio pelo lado direito. Sultan Al-Ghannam cobrou em curva, e a bola encontrou a cabeça de Al-Amri — em tarde de defensor artilheiro —, que subiu entre os defensores e finalizou no canto direito do goleiro. 2 a 2. Toney ainda chegou a balançar as redes cinco minutos depois, em novo contra-ataque, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na segunda etapa, aos 10', o Al-Ahli voltou a ficar em vantagem no placar, novamente com participação decisiva do centroavante. O camisa 17 recebeu cruzamento na área e, sem ângulo para finalizar, optou por escorar para trás, encontrando o zagueiro Merih Demiral, que completou de cabeça. O gol colocou o Al-Ahli novamente à frente: 3 a 2, em um jogo no qual o mandante não esteve atrás no placar em nenhum momento.