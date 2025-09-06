Com show de Cristiano Ronaldo e João Félix, Portugal goleou a Armênia por 5 a 0, neste sábado (6), no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Erevã, pela 1ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os gols da partida foram marcados por João Félix (2x), Cristiano Ronaldo (2x) e João Cancelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a seleção lusitana lidera o Grupo F das Eliminatórias, com três pontos, e chega com força na briga pela vaga no Mundial de 2026. A equipe comandada por Roberto Martínez chega embalada após conquistar a Nations League.

continua após a publicidade

Armênia x Portugal: como foi o jogo?

Mesmo fora de casa, Portugal não viu dificuldades em vencer a Armênia na estreia do Grupo F das Eliminatórias. A seleção de Roberto Martínez controlou o ritmo do jogo e chamou atenção pela precisão nas finalizações: sete finalizações certas e cinco gols. O primeiro deles foi aos nove minutos, quando João Félix cabeceou na pequena área após cruzamento de João Cancelo.

Antes de Portugal abrir o placar, Cristiano Ronaldo já havia feito o goleiro da Armênia trabalhar, mas foi aos 20 minutos que o astro apareceu. Em troca de passes do time português, Pedro Neto recebeu e cruzou na medida para o camisa 7 escorar pro fundo da rede.

continua após a publicidade

João Félix foi um dos destaques da vitória por 5 a 0 de Portugal sobre a Armênia (Foto: KAREN MINASYAN / AFP)

Dez minutos depois, os lusitanos ampliaram: após jogada no lado direito do ataque, a bola sobra para João Cancelo fazer o dele. Na comemoração, o lateral homenageou o atacante português Diogo Jota, que morreu em acidente de carro na Espanha, em julho deste ano.

Na etapa final, Cristiano Ronaldo nem deixou a Armênia respirar e fez o quarto gol de Portugal, seu segundo no jogo. O atacante soltou um canhão de direita para arrebentar a costura da rede. Ao marcar duas vezes, CR7 chegou a 38 gols nas Eliminatórias e está a apenas um tento de igualar o recorde mundial do guatemalteco Carlos Ruiz.

Aos 16 do segundo tempo, mais uma vez João Félix deixa o dele. Em ataque pela esquerda, o atacante do Al-Nassr tabela com Gonçalo Ramos e finaliza de calcanhar. Depois do quinto gol, Portugal continuou ditando o ritmo da partida e seguiu com intensidade, mas não conseguiu fazer mais gols.

O que vem por aí?

Agora, a Armênia encara a Irlanda na terça-feira (9), às 13h (de Brasília), em casa, visando conquistar os primeiros três pontos do grupo. Enquanto isso, Portugal visita a Hungria no mesmo dia, às 15h45. As seleções aguardam pelo resultado do jogo entre Irlanda e Hungria.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.