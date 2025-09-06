Armênia x Portugal: último duelo teve hat-trick de Cristiano Ronaldo
Equipes se enfrentaram em 2015, com vitória dos portugueses por 3 a 2
O confronto entre Armênia e Portugal, deste sábado (6), às 13h (de Brasília), relembra boas memórias para o atacante Cristiano Ronaldo. A última vez que as seleções se enfrentaram foi em junho de 2015, pelas Eliminatórias da Euro 2016, onde os lusitanos venceram por 3 a 2 e o craque português foi o grande protagonista, com três gols.
Naquela ocasião, a seleção de Portugal comandada por Fernando Santos liderava o Grupo I nas Eliminatórias da Eurocopa, e garantiu mais três pontos.
A partida começou equilibrada, mas a Armênia saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo, com Marcos Pizzelli, em cobrança de falta que surpreendeu o goleiro Rui Patrício. A reação portuguesa veio ainda antes do intervalo: aos 29, João Moutinho foi derrubado por Mkhitaryan na área, e CR7 converteu o pênalti com categoria, deixando tudo igual.
Na segunda etapa, Portugal voltou mais agressivo contra a Armênia e contou com o faro de gol de Cristiano Ronaldo. Logo aos 10 minutos, o astro foi lançado da defesa, ganhou na corrida e fez de cobertura. Depois, fez um golaço: recebeu pela esquerda, cortou para o meio e acertou um chute de fora da área, ampliando para 3 a 1.
Mesmo em desvantagem, a Armênia não se entregou. Aos 27, Mkoyan descontou após confusão na área, incendiando o jogo nos minutos finais. Os donos da casa pressionaram e chegaram a assustar, especialmente depois da expulsão de Tiago. Ainda assim, os visitantes seguraram a vitória até o apito final.
Como chegam as equipes?
A seleção portuguesa chega embalada após conquistar a Nations League e quer iniciar com vitória sua caminhada rumo ao Mundial. Com Cristiano Ronaldo ainda como principal referência, a equipe de Roberto Martínez sonha em levantar a taça que falta para a geração que já conquistou a Eurocopa de 2016 e a própria Nations League em 2019.
A Armênia, por sua vez, busca surpreender em um grupo difícil que ainda conta com Irlanda e Hungria. A equipe comandada por John van 't Schip tenta ganhar confiança após campanhas irregulares e terá o apoio da torcida local para encarar o favoritismo de Portugal.
