Kylian Mbappé viveu uma noite de sentimentos mistos neste sábado (26), na final da Copa do Rei. O craque do Real Madrid balançou as redes em cobrança de falta na segunda etapa, mas não pôde evitar a derrota diante do Barcelona por 3 a 2 na Andaluzia.

O tento anotado pelo francês lhe colocou à frente de Cristiano Ronaldo em um quesito. O camisa 9 fez o 34º gol em sua primeira temporada pelo clube, superando os 33 do astro português em 2009-10, e tem ainda mais compromissos até o fim do calendário atual.

Na história merengue, o líder do levantamento é o chileno Iván Zamorano, com 37 bolas na rede em 1992-93. Restam para Kylian cinco jogos em La Liga e a trajetória no Mundial de Clubes para tentar se tornar o recordista de gols pelo Real em uma temporada de estreia.

<em>*ainda pode aumentar os números</em> 👨 Jogador 🥅 Gols ⚽ Jogos 📆 Temporada Iván Zamorano 37 45 1992-93 Kylian Mbappé* 34 51 2024-25 Cristiano Ronaldo 33 35 2009-10

O tento anotado por Mbappé, inclusive, foi o primeiro de falta em sua carreira. Com a equipe perdendo por 1 a 0, o francês sofreu falta colada na meia-lua, chamou a responsabilidade e bateu no canto de Szczesny. Ao dar um passo para o lado, o polonês congelou e nem sequer foi na bola, que ainda tocou na trave antes de morrer no fundo da baliza.

Apesar da estatística positiva, a noite não terminou como esperado. O Real tinha a desvantagem no gol de falta, e depois, virou com Tchouaméni, mas Ferrán Torres, ainda no tempo normal, e Jules Koundé, na prorrogação, viraram o duelo para 3 a 2 em favor dos catalães e garantiram o segundo vice do clube da capital na temporada - perderam também para os rivais na Supercopa da Espanha, em janeiro.