Barcelona x Real Madrid: Carlos Simon aponta erro da arbitragem

O Barcelona conquistou a Copa do Rei neste sábado (26) após vencer o Real Madrid, na final do torneio, no Estádio de La Cartuja, em Sevilla. Contudo, a decisão foi marcada por grandes polêmicas de arbitragem. Durante a transmissão da ESPN, o ex-árbitro Carlos Simon avaliou os erros do confronto.

Para o especialista, Ricardo de Burgos Bengoetxea, responsável pela arbitragem em campo no El Clássico, teve uma atuação mediana. Simon concordou com a anulação de pênalti polêmica para o Barcelona na reta final do confronto. Na ocasião, Raphinha caiu na área após um contato com o zagueiro Asensio.

Porém, o ex-árbitro apontou um pênalti claro, não marcado pela arbitragem em campo, durante o primeiro tempo. O lance aconteceu aos 47 minutos, quando Ceballos agarrou Cubarsí na pequena área. Simon apontou o contato como faltoso.

- Com a perna esquerda ele pega o pé do Raphinha. Mas quem toca com o pé na bola é o brasileiro. Agora, o Raphinha dá uma força também. O VAR vai ter que ser acionado para ver com calma isso aí. Por este ano, dá para ver que nem no pé esquerdo do Raphinha o Asensio pega - iniciou o especialista, antes de completar.

- Então, para mim também não aconteceu a penalidade máxima. Até agora, o lance mais claro de pênalti aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Ceballos puxou o adversário pela camisa e pelo corpo. Atuação do árbitro foi média. A arbitragem espanhola é muito contestada e durante a última semana teve uma pressão muito grande no árbitro da partida, que chegou a chorar antes do confronto. Ele sentiu o jogo - concluiu.

Como foi Barcelona x Real Madrid

Em campo, a equipe do técnico Hansi Flick superou a de Carlo Ancelotti por 3 a 2, para conquistar o título da Copa do Rei. Em grande confronto com duas viradas, os Blaugranas contaram com gol de Jules Koundé na prorrogação para erguer o 32º troféu na história da competição.

Na primeira etapa, o time catalão saiu na frente com Pedri. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.

Com a vitória, o Barcelona manteve o bom retrospecto recente contra o maior rival. Na atual temporada, foram três encontros, onde o time catalão foi superior em todos. O título da Copa do Rei é o segundo conquistado em cima do Real Madrid. Em janeiro, os comandados de Hansi Flick já haviam conquistado a Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, em cima do time merengue.