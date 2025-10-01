Craque do Barcelona ameaça rivais na Champions League: ‘Queremos vingança’
Barcelona foi eliminado pelo PSG na semifinal da Champions Da temporada 2024/25
Pedri, joia do Barcelona, falou sobre a expectativa para o confronto contra o PSG pela Champions League. Em entrevista coletiva antes, o meia de 22 anos analisou o adversário francês e prometeu se vingar da eliminação sofrida na temporada passada
Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
— Todos nós, torcedores do Barça, estávamos a um passo de avançar. Foi uma partida difícil e queremos nos vingar. No próximo ano, você sempre quer ver o que vai deixar para trás. É uma das melhores do mundo e uma das partidas que você quer disputar — disse Pedri
— Se ele não é o melhor, é um dos melhores. O PSG já mostrou do que é capaz na temporada passada, mesmo nos considerando os melhores. Será um espetáculo, e entraremos em campo para curtir — afirmou o meia do Barcelona
Após a vitória do Barcelona contra o Newcastle por 2 a 1, fora de casa, pela estreia na Champions League, Paul Scholes elegeu Pedri como seu jogador favorito. Na entrevista coletiva, o jovem espanhol respondeu ao elogio
— Se uma lenda do futebol te elogia ou te compara a grandes estrelas, eu considero isso como motivação. É difícil ser como Xavi ou Andrés, porque o nível que eles entregaram foi incrível — respondeu Pedri
Pedri foi oficialmente integrado ao Barcelona na temporada 2020/21, iniciando sua jornada como 'Culé' ao lado de Lionel Messi. Desde então, o meio-campista disputou 208 partidas pelo clube catalão, balançou as redes 31 vezes e distribuiu 28 assistências aos seus companheiros de equipe.
Barcelona na Champions League
O Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, no St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING), Sem Lamine Yamal, com lesão, o reserva Marcus Rashford marcou duas vezes e, com direito a golaço, garantiu a vitória do Barça, fora de casa, na estreia da competição.
