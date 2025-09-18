Rashford brilha, e Barcelona bate Newcastle pela Champions League
Atacante inglês, marca duas vezes, faz golaço e Barça vence fora de casa
O Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Sem Lamine Yamal, com lesão, o reserva Marcus Rashford marcou duas vezes e, com direito a golaço, garantiu a vitória do Barça, fora de casa, na estreia da competição.
Como foi Newcastle x Barcelona?
Com o apoio da torcida, o Newcastle partiu para cima e subiu as linhas para cima do Barcelona e quase abriu o placar aos cinco minutos, mas Gordon furou na grande área após cruzamento rasteiro de Elanga. Aos poucos, o Barça conseguiu sair um pouco da pressão da equipe da casa e ficou perto do gol com Marcus Rashford, mas chutou mascado após chegada do zagueiro Fabian Schär.
Com o desenvolvimento da partida, o Barcelona começou a ter o controle da posse, mas o Newcastle seguiu com lances de perigo. Em contra-ataque, que terminou com finalização de Harvey Barnes, Joan Garcia salvou o time catalão com grande defesa. Mas, com espaço no campo de ataque, o Barça levou perigo com Lewandowski e Raphinha, mas sem exigir defesas de Pope. Até o final da primeira etapa a partida ficou truncada e as equipes não criaram novas chances de gol.
Na volta do intervalo, em cobrança de escanteio, Joelinton subiu mais alto que a defesa do Barcelona, mas cabeceou para fora. Minutos depois, o Barça respondeu e Rashford finalizou da entrada da área, mas, novamente, Schär bloqueou, e foi à nocaute devido ao impacto da bola na cabeça. Após atendimento, o zagueiro retornou ao campo.
Porém, se nas duas primeiras tentativas Schär bloqueou, na terceira Marcus Rashford conseguiu superar o zagueiro suíço para abrir o placar. Em cruzamento perfeito de Julés Koundé, o atacante inglês subiu mais alto que o defensor e cabeceou com estilo para marcar 1 a 0 ao Barcelona.
Com o gol, o Newcastle se movimentou e realizou quatro alterações de uma vez, mas quem balançou a rede foi o Barcelona. Após receber a bola perto da área, Marcus Rashford limpou os marcadores e encheu o pé para marcar golaço no St. James Park e abrir 2 a 0.
Atrás no placar, os Maggipies esfriaram e pouco ameaçaram a meta de Joan Garcia. Do outro lado, o Barça apenas administrava a vantagem, até que, aos 45 minutos, em cruzamento rasteiro de Jacob Murphy, Anthony Gordon apareceu na área e descontou o placar em 2 a 1. Após o gol, o Barcelona manteve a calma e conseguiu manter a bola nos acréscimos e não sofreram pressão da equipe da casa até o apito final
O que vem por aí?
O Newcastle retorna aos gramados para visitar o Bournemouth, no domingo (21), às 10h (de Brasília), no Vitality Stadium, pela quinta rodada da Premier League. No mesmo dia, o Barcelona recebe o Getafe, no Estádio Johan Cruyff, às 16h, pela quinta rodada de La Liga.
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 0x2 Barcelona
1ª rodada — Champions League
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 18 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
🥅 Gols: Marcus Rashford (BAR 13'/2ºT, 0-1); Marcus Rashford (BAR 21'/2ºT, 0-2); Anthony Gordon (NEW 45'/2ºT, 1-2)
🟨 Cartões amarelos: Joelinton e Dan Burn (NEW); Gerard Martín, Fermín López, Frankie de Jong e Marc Casadó (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: —
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Nick Pope; Tino Livramento, Dan Burn, Fabian Schär (Jacob Murphy), Kieran Trippier (Sven Botman); Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton (Joe Willock); Anthony Elanga, Anthony Gordon (Malick Thiaw), Harvey Barnes (Nick Woltemade).
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Curbasí (Andreas Christensen), Gerard Martín (Eric García); Pedri, Frankie de Jong, Fermín López (Marc Casadó); Marcus Rashford (Dani Olmo), Raphinha, Robert Lewandowski (Ferran Torres).
