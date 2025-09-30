Corinthians, Santos e Fluminense: veja os gols da goleada do Shakhtar Donetsk
Brasileiros chamam a atenção no último triunfo da equipe na liga nacional
A presença brasileira no Shakhtar Donetsk é amplamente reconhecida no cenário do futebol internacional desde meados dos anos 2000. O projeto esportivo do clube segue em expansão e continua apostando fortemente no talento vindo do Brasil. Na atual temporada, o elenco conta com 12 jogadores brasileiros, muitos deles desempenhando papel essencial na equipe. A importância desse grupo foi novamente evidenciada no último domingo (28), na vitória por 4 a 0 contra o Rukh Lviv, com todos os gols marcados por atletas revelados por Corinthians, Santos e Fluminense.
Como foi a partida? ⚽
O placar foi inaugurado por Luca Meirelles aos 27 minutos do primeiro tempo. A jogada teve início com um lançamento pelo lado esquerdo, que atravessou a área e contou com um toque de cabeça de Artem Bondarenko antes de encontrar o brasileiro. Revelado pelo Santos e contratado neste ano pelo clube ucraniano, o atacante marcou seu segundo gol com a camisa do Shakhtar ao finalizar de primeira, com um semivoleio de perna direita no canto da primeira trave.
Na sequência, foi a vez de Pedrinho, formado no Corinthians e com passagem recente pelo Atlético-MG, se destacar como o grande nome da partida. Aos 31 minutos, ele apenas completou para o gol uma bela jogada iniciada em um lançamento longo. Yukhym Konoplia recebeu pelo lado direito e fez o passe preciso para o brasileiro empurrar para as redes, sem goleiro.
O meia-atacante voltou a marcar logo aos quatro minutos da etapa final, desta vez com um lance individual. Após um corte da defesa, Pedro Henrique — ex-Athletico-PR e Vitória — afastou com um chutão, e a bola sobrou para Pedrinho, que partiu em velocidade, superou dois marcadores e finalizou cruzado, de perna esquerda, no canto direito do goleiro.
O gol que selou a vitória veio nos acréscimos, com participação decisiva de Isaque, revelado pelo Fluminense. Autor do gol da vitória contra o Zorya na rodada anterior, o meia voltou a ser decisivo. Em jogada construída pelo lado esquerdo, ele passou pela marcação com um drible, tabelou com Valeriy Bondar e concluiu com precisão, de perna direita, no canto do goleiro adversário, encerrando a goleada.
