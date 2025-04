Craque de rival espanhol pode ser “trunfo eleitoral” do Barcelona

O Barcelona enfrentará no próximo ano disputas políticas. Em 2026, o clube associativo terá a eleição que definirá o presidente em mandato até 2031. Atual mandatário, Joan Laporta poderá concorrer à reeleição, porém terá que lidar com a oposição usando "trunfos "para garantir o cargo, que foi assumido pelo catalão de 62 anos em março de 2021. Um deles é um craque rival recém-chegado à Espanha.

De acordo com o jornal "Marca", o nome de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, será usado pela oposição como forma de atrair votos. A ideia é que o atacante seja reforço do Barcelona em um novo projeto, já que Lewandowski, de 36 anos, tem contrato válido apenas até a próxima temporada.

- Ele será usado como grito de guerra nas próximas eleições e aparece ‘sublinhado em vermelho' - diz o periódico.

- Com o astro polonês em suas últimas pernas, a presença de um número 9 para substituir seu sucesso será crucial para um projeto de longo prazo no qual a juventude de grandes talentos como Lamine, Pedri e Cubarsí garante os nomes certos para definir uma era nos próximos anos. O que falta, está escrito, é quem ocupa a posição mais importante em qualquer projeto: a de goleado - revelou o jornalista David Medina.

Além de Laporta, que irá tentar a reeleição, o Barcelona terá o empresário Víctor Font, que foi derrotado na eleição de 2021. Ele, inclusive, queria antecipar a eleição para este ano, o que foi rejeitado pelo clube. Na temporada do atual presidente, o Barcelona voltou a vencer a La Liga em 2023 e está perto de levantar a taça nesta temporada.

Julián Álvarez vai deixar o Atlético de Madrid?

No entanto, embora haja a promessa a fim de atrair votos e atenção dos votantes, a negociação para a chegada de Álvarez é tratada quase como impossível. O Atleti não se vê sem o jogador e o trata como "maior trunfo esportivo", de acordo com o "Marca".

Julián Álvarez, craque do Atlético de Madrid, é tido como trunfo eleitoral do Barça (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Contratado junto ao Manchester City na última temporada por 80 milhões de euros (à época R$ 481 milhões), Álvarez saiu da zona de conforto e se arriscou no futebol espanhol. Apesar de não ter levantado títulos na temporada, diferentemente da sua passagem no time inglês quando conquistou a tríplice coroa, o argentino se adaptou rapidamente, tornando-se peça-chave da equipe de Simeone.