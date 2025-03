Julián Álvarez quebra silêncio sobre lance polêmico na Champions League: ‘Já vi mil vezes’

O craque argentino, Julian Álvarez falou pela primeira vez sobre a grande polêmica das oitavas de final da Champions League: o pênalti anulado contra o Real Madrid. O camisa 19 do Atlético de Madrid chegou a balançar as redes durante a disputa, mas o lance foi revisado pelo VAR, que detectou dois toques na bola e anulou a cobrança. O lance foi decisivo para a classificação do maior rival dentro do Estádio Metropolitano.

Após o confronto pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, entre Argentina e Uruguai, Álvarez lamentou o lance e cobrou mudanças na regra, em caso de lances acidentais.

— Já vi isso [o lance] mil vezes. Há vídeos em todos os lugares. Não consigo sentir a bola. Se fossem dois toques, o contato é mínimo e é muito difícil perceber. Mas... é isso. As regras precisam ser um pouco mais claras, porque não estou tentando tirar vantagem. Por exemplo, quando o goleiro avança e defende um pênalti, se repete [a cobrança]. E isso não é para tirar vantagem alguma. É uma pena o que aconteceu — disse o atacante.

A polêmica tomou os principais portais esportivos de todo o mundo. O jornal argentino “Olé” divulgou uma leitura labial do atacante logo após a cobrança e afirmou que ele assumiu a possível infração. “Não sei, posso ter tocado, mas não sei”, teria dito o argentino.

No entanto, a “TNT Sports” divulgou as imagens e pôs fim a qualquer dúvida sobre a polêmica no clássico de Madrid. Nela, fica claro que o pé esquerdo de Julián Álvarez encosta na bola, pouco antes de chutar com a direita.

Julián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Atleti)

Tecnologia anti-Julián Álvarez

A FIFA anunciou que durante o Super Mundial apresentará uma nova tecnologia no futebol, chamada "Tecnologia de Bola Conectada". Isso porque a bola da competição terá um chip sensorial que captará todos os toques, que geram movimento. O novo sistema, localizado no centro da bola, vai enviar dados para o VAR, para contribuir com a tomada de decisão em campo.

Essa tecnologia foi introduzida pela fornecedora de material esportivo, como uma solução para os toques de mão na bola. No entanto, se espera que essa nova tecnologia acabe com as polêmicas e diminua o tempo de revisão dos árbitros.