Jornalista analisa polêmica antes de Barcelona x Real Madrid: ‘Tensão máxima’

Como se não bastasse a histórica tradição de um dos maiores clássicos do futebol mundial, o clima da decisão da Copa do Rei ficou ainda mais tenso. O Real Madrid anunciou na última sexta-feira (25) o cancelamento do treino, entrevistas e fotos oficiais antes do jogo contra o Barcelona por conta de declarações do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, escalado pela Federação Espanhola para a partida.

Após o Real Madrid fazer uma reclamação formal da escolha arbitragem para o jogo contra o Barcelona e anunciar um vídeo com uma série de supostos erros de Bengoetxea, o juiz foi às redes sociais reclamar das acusações, em vídeo emocionado. Em coletiva oficial, também houve queixas para a postura da equipe da capital espanhol. Para Paulo Calçade, a situação deixa o jogo com o clima ainda mais pesado.

- A final alcançou tensão máxima após a entrevista coletiva dos árbitros escalados para o confronto, que reclamaram da postura do Real Madrid com a arbitragem. O clima está quente, lembrando o período de Mourinho x Guardiola. Vai ferver! - afirmou o comentarista da ESPN.

Final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid

Em campo, estará a luta pelo título da Copa do Rei que pode salvar a fraca temporada do Real Madrid. Sem taças no período, a equipe vê na competição a oportunidade de conquista, além de dar fôlego ao técnico Carlo Ancelotti.

- Além de toda a rivalidade existente, o Real Madrid tem, na Copa do Rei, a única chance de conquistar um título nesta temporada e diante do grande rival. Isso pode atenuar os tropeços na temporada. Talvez não salve Carlo Ancelotti, mas pode diminuir toda a pressão em torno do Real Madrid, que contratou o Mbappé, que tem um timaço, mas não conseguiu render o que se esperava - complementou Calçade.

