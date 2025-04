Real Madrid pode atravessar negociação de Barcelona por zagueiro

O Real Madrid pode acabar com as chances do Barcelona de contratar Jonathan Tah, zagueiro do Bayer Leverkusen. A saída de Ancelotti e a contratação de um novo treinador pode ser fundamental para Real buscar Tah no mercado.

O Barcelona já está bem próximo do jogador alemão, mas, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg, a movimentação pode ser arruinada caso Xabi Alonso seja contratado como novo treinador do Real Madrid.

Xabi é técnico do Leverkusen e tem relação próxima com Tah, que pode seguir o mesmo caminho do técnico. A dupla conquistou os títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha na última temporada e o zagueiro foi fundamental para o esquema defensivo de Xabi.

Além da boa relação que pode gerar interesse, o Real Madrid precisa de outras opções na defesa, já que possui defensores lesionados, como Eder Militão, que sofreu dois golpes consecutivos por lesão de longa duração. Tah seria uma opção barata e experiente para o clube.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam na final da Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pela grande final da Copa do Rei. A partida acontece neste sábado (26), no Estádio de la Cartuja, em Sevilla (ESP), às 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Gavi, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid, disputam bola em El Clásico de La Liga (Foto: Laurent Lairys / Agence Locevaphotos / Alamy Stock Photo)

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Real Madrid

Final — Copa do Rei



📆 Data e horário: sábado, dia 26 de abril, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de la Cartuja, em Sevilla (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

📺 VAR: Pablo González Fuertes

