Portugal e Espanha fazem, neste domingo (8), a final da Nations League. O clássico ibérico coloca frente a frente os dois gigantes da Europa, que lutam para se tornar o primeiro bicampeão da competição continental.

continua após a publicidade

➡️ Final da Nations League: veja qual elenco vale mais em Portugal x Espanha

Frente a frente pela primeira vez, os astros reluzem: Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal. Gerações diferentes, capacidades distintas, o mesmo objetivo: conduzir sua seleção à glória continental. Um ainda está em processo de lapidação, mas já brilha com seu futebol jovem e alegre. O outro, com mais linhas de expressão e mais experiência, mudou a forma de jogar para seguir cintilante. O encontro de Yamal e CR7 é mais uma prova de como o tempo funciona no futebol. E, ao mesmo tempo, não funciona.

Ronaldo, aos 40 anos, é peça praticamente intocável no esquema do treinador Roberto Martínez. Com o número 7 nas costas e a braçadeira de capitão, lidera a Seleção das Quinas não só na parte psicológica, mas também na técnica: foi dele o gol da virada sobre a Alemanha na semifinal, colocando o time na decisão deste domingo.

continua após a publicidade

Lamine, sem sequer ter atingido a maioridade, é um mártir da qualidade. Aos 17 anos, já tem na bagagem uma Eurocopa, uma Copa do Rei e um título de La Liga. Tudo isso sendo protagonista com gols, assistências e dribles que o levam a ser comparado a Lionel Messi, curiosamente eterno rival do português.

A definição do tempo ainda não encontrou um ser que a cravasse. Pode ser a duração de fatos, a maneira de contabilizar momentos, uma grandeza física, uma ligação numérica com o espaço em que vivemos, uma noção de suceder os instantes eternos. Mas quem tem ele ao seu lado, tem tudo.

continua após a publicidade

Cristiano fez do tempo seu melhor amigo: adaptou seu estilo de jogo e pensa mais antes de agir. Yamal tem o tempo como seu trunfo: velocidade, agilidade, correria além do que os adversários mais velhos podem acompanhar, e um sorriso de criança.

➡️ Portugal x Espanha: onde assistir e informações da final da Nations League

➡️ Cristiano Ronaldo opina sobre Yamal e final da Liga das Nações

CR7 encontrará Lamine Yamal em Portugal x Espanha, pela final da Nations League (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Com isso, voltemos no tal tempo. Yamal veio ao mundo no dia 13 de julho de 2007, em Esplugues de Llobregat. Quase cinco anos antes, Ronaldo havia estreado como profissional, no dia 13 de agosto de 2002, ao entrar no segundo tempo de um empate sem gols com a Inter de Milão, vestindo a camisa do Sporting.

Passaram-se 1.795 dias entre o primeiro ato do lusitano nas quatro linhas e o nascimento do espanhol. No período, o "Robozão" encaminhava-se para ter seu nome consagrado. Vendido ao Manchester United por 15 milhões de euros em 2003, conduziu o clube a títulos nacionais e começou a se incluir como um dos melhores do mundo. Mas nada disso foi feito antes dos 18 anos, como padronizado pela joia catalã.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👑 Títulos e honrarias de CR7 antes do nascimento de Lamine Yamal

🟢⚪ SPORTING

🏆 Supertaça de Portugal - 2002

🔴🟡 MANCHESTER UNITED

🏆 Copa da Inglaterra - 2003/04

🏆 Copa da Liga Inglesa - 2005/06

🏆 Premier League - 2006/07

7️⃣🤖 PRÊMIOS INDIVIDUAIS

🏆 Melhor jogador jovem do mundo pela FIFPro - 2004

🏆 Trofeo Bravo (melhor jovem da Europa pela revista Guerin Sportivo) - 2004

🏆 Futebolista do Ano na Inglaterra pela FWA e pela PFA - 2006/07

🏆 Melhor jogador da Premier League - 2006/07

🏆 Jogador do mês na Premier League - nov/2006 e dez/2006

Além dos títulos, Cristiano ganhou espaço pela seleção de Portugal e foi vice-campeão europeu em 2004, perdendo a final em casa para a zebra Grécia. Além disso, foi titular na Copa do Mundo, dois anos depois, em campanha que parou na semifinal diante da França.

Hoje, o camisa 7 é consagrado. Quatro décadas de vida completas e a corrida contra o tempo pelo milésimo gol na carreira. Um dos maiores jogadores da história do futebol. São quase 22 anos desde sua estreia. Longos 8.335 dias. Ver o tempo passar para o astro incomoda torcedores e dá a sensação do fim do ciclo. O relógio derrete. É fundível. Para todos.

➡️ Com gol de Harry Kane, Inglaterra vence Andorra pelas Eliminatórias da Copa

Mas apesar de fundível, a fonte é inesgotável. Renovável. Pelé deixou o futebol, e surgiu Cruyff. O holandês enterneceu, e a fênix Maradona surgiu. O argentino se liquefez, e veio uma geração de astros. E ao fim da geração, vieram Cristiano Ronaldo e Messi. O metrônomo mede lindas canções ao longo do futebol. A de CR7 está na reta final, mas a de Yamal está ainda nos primeiros acordes.

Lamine Yamal encontrará CR7 em Portugal x Espanha, pela final da Nations League (Foto: Reprodução)

Os ponteiros, agora, se encontram pela primeira - e talvez única - vez. Portugal e Espanha se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), em jogo válido pela final da Nations League. Quem vencer o duelo se tornará o primeiro bicampeão da competição.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!