Portugal e Espanha se enfrentam na final da Nations League. A partida acontece neste domingo (8), na Allianz Arena, em Munique (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN, do Disney+ e do SporTV. ➡️Clique para assistir no Disney+

Portugal busca seu segundo título da Nations League, mas precisa encerrar um tabu de 15 anos sem vitórias contra a Espanha. A última vez que derrotou os vizinhos foi em um amistoso pós-Copa de 2010, enquanto, em jogos oficiais, o jejum já dura 21 anos. A equipe teve uma campanha sólida, liderando sua chave na fase de grupos e superando Dinamarca e Alemanha nas fases eliminatórias.

Por sua vez, a Espanha chega como favorita, defendendo seu título da Nations League. A equipe avançou invicta na fase de grupos e precisou dos pênaltis para eliminar a Holanda nas quartas. Na semifinal, venceu a França em um emocionante 5 a 4, com destaque para o jovem Lamine Yamal, autor de dois gols. Luis de la Fuente pode repetir a escalação da última partida para buscar mais um título.

Tudo sobre o jogo entre Portugal e Espanha pela Nations League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal x Espanha

Final — Nations League

📆 Data e horário: domingo, 8 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (Disney+) e SporTV

🟨 Arbitragem: Sandro Schärer (árbitro); Jonas Erni e Susann Küng (assistentes); Fedayi San (quarto árbitro)

📺 VAR: Fedayi San (SUI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; João Neves (Nelson Semedo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha (Rúben Neves), Bernardo Silva (João Palhinha) e Bruno Fernandes; Francisco Conceição (Francisco Trincão), Cristiano Ronaldo e Pedro Neto

Espanha (Técnico: Luis de La Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí (Huijsen), Le Normand e Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Mikel Merino (Zubimendi); Lamine Yamal, Oyarzabal (Morata) e Nico Williams.

A Espanha de Lamine Yamal e Nico Williams enfrenta Portugal na final da Nations League, veja onde assistir (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)