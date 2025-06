Em jogo relaizado neste sábado (7) pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Inglaterra venceu Andorra com dificuldades por 1 a 0 no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. O gol da partida foi marcado por Harry Kane, que chegou ao seu décimo gol nos últimos cinco jogos de Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com a vitória, a Inglaterra chegou a nove pontos em três partidas e lidera o grupo K das Eliminatórias. Já Andorra chegou a três derrotas em três jogos e amarga a última colocação do grupo com nenhum ponto.

Como foi o jogo entre Andorra e Inglaterra?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de amplo domínio da Inglaterra, que trocou passes no campo ofensivo, mas não conseguiu penetrar dentro da área e teve dificuldades para criar grandes oportunidades. A defesa de Andorra se defendeu de forma compacta, e impôs dificuldades aos ingleses.

Jude Bellingham em ação em Andorra x Inglaterra (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a seleção inglesa continuou martelando, e o gol finalmente saiu. O artilheiro Harry Kane se esticou dentro da área e desempatou a partida aos 5' da segunda etapa. O time levou mais perigo à Andorra, exigindo boas defesas do goleiro em algumas oportunidades. No final da partida, madueke perdeu uma oportunidade clara, já sem goleiro, para ampliar o marcador.

O que vem por aí?

A Inglaterra volta a campo nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília) em amistoso contra o Senegal, em Nottingham. Já a Andorra visita a Sérvia no mesmo dia e horário em sua quarta partida da fase de grupos das Eliminatórias.

