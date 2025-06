Em entrevista coletiva antes da partida contra a Alemanha pela disputa de terceiro lugar da Nations League, Didier Deschamps, técnico da França, afirmou que quer utilizar Mbappé de centroavante, e não pelas pontas. Apesar da preferência do atacante pelos lados do campo, Deschamps entende que o artilheiro da Europa deve ficar mais perto do gol.

— Está acostumado a jogar nessa posição, onde é muito eficaz. Por esta razão é o maior artilheiro da Europa, ninguém marcou mais gols do que ele. Ele não tem o alcance do Giroud, mas acredito que essa é a melhor posição para ele, e para nós é a do centro do ataque — avaliou Deschamps.

Nesta temporada, Kylian Mbappé jogou grande parte das partidas na posição central do ataque, dando espaço para Vini Jr pelo lado esquerdo. Foram 43 gols e cinco assistências para o francês em 56 partidas. Mbappé ainda conquistou a Chuteira de Ouro da Europa ao marcar 31 gols em 34 partidas em La Liga, apesar de não ter conquistado nenhum dos títulos mais relevantes da temporada.

Já pela França, Mbappé fez um gol de pênalti nesta quinta-feira (6), mas não evitou a derrota por 5 a 4 contra a Espanha na semifinal da Natios League.

Deschamps, treinador de Mbappé na França, projeta confronto com a Alemanha

Alemanha e França se enfrentam neste domingo (8), às 10h (de Brasília), em partida que vale o terceiro lugar da Nations League. Perguntado sobre as opções que tem para o ataque, Didier Deschamps se mostrou satisfeito:

— Trabalho jogador por jogador. Alguns têm um grande potencial. Nem todos poderão jogar. Nunca deixei de contar com jogadores ofensivos. Contra a Espanha tivemos muitas chances, mas também sofremos cinco gols. É uma questão de equilíbrio. A maioria são jogadores jovens. Não vou reclamar de ter muitos atacantes. Mas não poderão jogar todos ao mesmo tempo.

O treinador da França ainda comentou sobre o PSG, campeão da Champions League após vitória por 5 a 0 contra a Inter de Milão.

Marquinhos ergue o troféu da Champions League pelo PSG (Marco Bertorello/AFP)

— É preciso gerenciar os altos e baixos, ser suficientemente sólido defensivamente e fazer com que os adversários sejam menos perigosos. Não dá para fazer isso de qualquer jeito, e o PSG é o melhor exemplo. Em novembro, muitos de vocês estavam céticos, no melhor dos casos. E depois, com ensaios, encontraram algo que funcionou. Leva tempo, mas esse tempo nós não temos — comentou.

