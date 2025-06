Final da Uefa Nations League: veja qual elenco vale mais em Portugal x Espanha

Portugal e Espanha entram em campo na tarde deste domingo (8) pela final da Uefa Nations League, em jogo que será disputado na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. O duelo vale a taça da competição europeia e coloca frente a frente dois elencos de peso do futebol mundial, avaliados em cifras bilionárias. O Lance! Biz analisou as duas convocações e comparou os valores de mercado dos atletas portugueses e espanhóis.

O confronto marca o encontro do craque experiente Cristiano Ronaldo com a jovem estrela Lamine Yamal. As referências dos dois times vivem momentos opostos em suas carreiras, o que também impacta nas cifras de avaliação no mercado da bola. O português de 39 anos é apenas o 23º jogador mais valioso de Portugal, apontado em 12 milhões de euros, ou R$ 76 milhões na cotação atual. Do outro lado, o espanhol do Barcelona é o mais caro do seu time, avaliado em 180 milhões de euros, ou R$ 1,14 bilhão.

O time blaugrana, aliás, é o responsável por colocar a Espanha como o time mais valioso neste duelo. No total, o elenco comandado por 1,29 bilhão de euros, aproximadamente R$ 8,17 bilhões. Desse total, 370 milhões de euros, ou R$ 2,34 bilhões, vem dos três atletas mais valiosos do elenco. Além de Yamal, Pedri e Gavi abrem a lista do elenco espanhol. O primeiro é apontado em 120 mi de euros (R$ 760 mi), enquanto segundo é avaliado em 70 mi de euros (R$ 443 milhões).

Em Portugal, o clube que lidera o ranking de atletas mais caros do time é o Paris Saint-Germain. O atual campeão da Champions League tem os meias Vitinha e João Neves abrindo a lista, ambos com valor de mercado apontado em 80 milhões de euros, ou R$ 506 milhões na cotação atualizada. A dupla titular do PSG é seguida do atacante Rafael Leão, do Milan, com 75 mi de euros (R$ 475 mi). No total, a equipe de Roberto Martínez tem valor de mercado de 1,01 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 6,39 bilhões.

Lamine Yamal, da Espanha, é o jogador mais caro da final da Uefa Nations League. (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

A diferença do elenco espanhol para o português é de 280 milhões de euros, cerca de R$ 1,77 bilhão. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes, atletas e mercado de transferências.

Valor de mercado por setor

Em Portugal, o meio-campo e o ataque têm o mesmo valor na avaliação de mercado. São 343 milhões de euros (R$ 2,17 bilhões) para os atletas dos dois setores. A diferença é que a média de idade do meio-campo é de 26,3 anos, enquanto ataque é d 27,2 anos.

No time espanhol, os meio-campistas são os mais valiosos, com o valor puxado por Gavi e Pedri, avaliados em 441 milhões de euros (R$ 2,79 bi). Já o ataque é apontado em 423 milhões de euros (R$ 2,68 bi), sendo que Yamal representa quase metade desse valor no setor ofensivo. Na média de idade, os meias têm 26,3 anos, enquanto os atacantes têm 24,2 anos.