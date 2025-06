Cristiano Ronaldo opina sobre Yamal e final da Liga das Nações

Antes do confronto final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, Cristiano Ronaldo participou de entrevista coletiva no início deste sábado (7). Além de analisar o confronto, o português opinou sobre a performance do seu oponente Lamine Yamal, jóia espanhola.

Na sala de imprensa do Bayern de Munique, Cristiano fez declarações que chamaram a atenção dos torcedores. Além de mencionar o Mundial de Clubes, o jogador de 40 anos cravou favoritismo da Espanha, mesmo acreditando na vitória do azarão.

Ronaldo disse que a seleção de Portugal está confiante e não se intimida com o adversário.

— Estamos otimistas e confiantes de que podemos vencer. Sabemos qual time enfrentaremos e eles podem ser os melhores do mundo. Cada jogo é diferente, cada dia é diferente. Finais são sempre difíceis, mas temos fé em ser campeões. Temos as nossas armas. — Afirmou Cristiano.

Mesmo com esperança de vencer, Ronaldo declarou que a Espanha é favorita no confronto e analisou a performance da outra seleção.

— Já joguei contra eles mil vezes. Eles são sempre uma grande equipe, com muita qualidade. Há outra grande geração lá, e um técnico que está fazendo as coisas muito bem. Eles são mais favoritos do que Portugal para o Liga das Nações, porque venceram mais do que nós. — Disse o jogador.

Cristiano Ronaldo opina sobre Lamine Yamal

Além de falar sobre o confronto e a própria carreira, Cristiano foi questionado sobre Lamine Yamal, que é astro do Barcelona e um dos indicados da Bola de Ouro. Sobre o jovem, o jogador não poupou elogios.

— Peço que o menino cresça em paz, pelo bem do futebol. O garoto está indo muito bem, não lhe falta qualidade. Temos que cuidar dele. Meus filhos gostam do Lamine. Tenho um carinho enorme pela Espanha. Lamine Yamal está em um ambiente muito bom dentro da seleção espanhola. Os maiores talentos sempre foram espanhóis. Williams é um grande jogador, Pedri é fantástico. — Completou Ronaldo.

Lamine Yamal comemora gol marcado pela Espanha sobre a França, na Nations League (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

🏆 Liga das Nações: final entre Portugal x Espanha

Portugal e Espanha se enfrentaram na tarde deste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. A partida será transmitida no SporTV, ESPN e Disney+.