Cristiano Ronaldo é um dos maiores vencedores da Bola de Ouro. O português levou o prêmio para casa em cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), mas criou uma polêmica grande com outro craque do futebol.

Neste sábado (7), o lusitano concedeu entrevista coletiva que antecede o confronto com a Espanha, na decisão da Nations League. Perguntado sobre a honraria individual, afirmou que acha justo que o vencedor seja um atleta que conquistou a Champions League, o que irritou Franck Ribéry.

Em 2013, os dois eram favoritos à Bola de Ouro, e o Bayern de Munique conquistou o europeu depois de superar o rival Borussia Dortmund na decisão, enquanto o Real Madrid de Ronaldo caiu na semifinal para os aurinegros. Porém, Ronaldo foi eleito pela France Football, e findou a sequência de Lionel Messi, que havia vencido nos quatro anos anteriores.

Através de suas redes sociais, o francês mandou um recado a Cristiano, em provocação à vitória do astro na ocasião.

- Então você precisa ganhar a Champions League para vencer a Bola de Ouro? - questionou o ex-atacante, que incluiu três emojis de risada para dar o tom de sarcasmo na mensagem.

Ribéry cobrou Cristiano Ronaldo após fala sobre a Bola de Ouro (Foto: AFP)

Além de falar sobre o duelo com a Espanha, que acontece neste domingo (8), às 16h (de Brasília), Cristiano foi questionado sobre Lamine Yamal, que é astro do Barcelona e um dos indicados da Bola de Ouro de 2025 após uma grande temporada com o Barcelona. Sobre o jovem, o jogador não poupou elogios.

- Peço que o menino cresça em paz, pelo bem do futebol. O garoto está indo muito bem, não lhe falta qualidade. Temos que cuidar dele. Meus filhos gostam do Lamine. Tenho um carinho enorme pela Espanha. Lamine Yamal está em um ambiente muito bom dentro da seleção espanhola. Os maiores talentos sempre foram espanhóis. Williams é um grande jogador, Pedri é fantástico - completou Ronaldo.