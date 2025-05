Oficial: Ronaldo vende o Real Valladolid para grupo norte-americano

Com relação desgastada com a torcida, Ronaldo Nazário concluiu a venda do Real Valladolid para um grupo de investimentos norte-americano por 50 milhões de euros (322 milhões de reais) nesta sexta-feira (23). O clube anunciou, por meio de nota oficial, a transferência da maioria das ações para outro dono. Lanterna de La Liga, o clube somou apenas 16 pontos nesta temporada e teve 29 derrotas em 37 rodadas da competição, com um saldo de 61 gols negativos até o momento.

Ronaldo adquiriu a maior parte das ações do Real Valladolid em setembro de 2018 por 30 milhões de euros e, nesta temporada, conseguiu manter o clube na primeira divisão espanhola. Na temporada seguinte, contudo, o Valladolid foi rebaixado, e só conseguiu retornar à elite da Espanha em 2021/22. A temporada atual foi um desastre, com o rebaixamento com cinco rodadas de antecedência. O grupo comprador foi um fundo de investimento chamado Ignite.

Confira a nota oficial do Real Valladolid

— O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, comunica a assinatura de um acordo para a transferência do pacote majoritário de ações do Clube a um grupo de investimento norte-americano com o respaldo financeiro de um fundo europeu. Essa operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior de Esportes, conforme a normativa vigente. Nos próximos dias, serão oferecidos mais detalhes sobre o novo projeto que marcará esta nova etapa. Agradecemos à torcida, à imprensa e a todos os envolvidos pela compreensão e apoio durante este processo.

Ronaldo não tinha boa relação com a torcida do Valladolid

Em abril, Ronaldo foi comparado ao diabo pelos torcedores do clube. As críticas aconteceram às vésperas do duelo frente ao Getafe, no dia 4 do mês passado, quando foi realizado o tradicional dia dos fãs da equipe.

Torcedores do Valladolid prepararam cédulas falsas com o rosto de Ronaldo para atirar no gramado (Reprodução: X @FondoNorte1928)

— Ronaldo é um dos melhores jogadores na história do futebol, ninguém tem dúvida disso. Ele é também um dos piores de clubes de todos os tempos. Pode perguntar para qualquer torcedor do Valladolid. Antes ele era visto como um Deus, agora é como se fosse o diabo — disse Mario Puertas, presidente de uma torcida do clube.

