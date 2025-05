Bilbao fará homenagem ao Barcelona por título de La Liga

Mesmo sendo adversários Athletic Bilbao e Barcelona farão um jogo de homenagens na última rodada de La Liga na temporada 2024/25. No San Mamés, as equipes se enfrentam no domingo (25) já com vagas confirmadas na Champions League. O Barça, por sua vez, também já garantiu o título. Por isso, receberá uma homenagem da equipe da casa.

Além da tradicional guarda de honra, em que os jogadores se perfilam e recebem os adversários com aplausos dentro de campo, o Athletic Bilbao irá entregar uma faixa de campeão ao Barcelona pelo título de La Liga. O feito será inédito na história de ambos os clubes. Internamente, a diretoria da equipe basca espera outra homenagem em troca, uma vez que o ídolo De Marcos irá se aposentar do futebol.

Informações do jornal "Marca", porém, indicam que não há debate dentro do Barcelona sobre qualquer tipo de homenagem para De Marcos. Os Culés, inclusive, não pretendem "alterar em nada" seus planos para a despedida do lateral-direito. Isso porque, até o momento, não houve comunicado algum feito à La Liga, que precisa estar ciente de todos os eventos da partida.

San Mamés, estádio do Athletic Bilbao (Foto: Divulgação)

O respeito do Athletic Bilbao pelo Barcelona vai além das quatro linhas, alcançando questões geopolíticas. Ambas as equipes vêm de regiões que buscam independência da Espanha: País Basco e Catalunha. A dupla, com o passar do tempo, se tornou um dos símbolos de resistência da luta de cada uma das classes em questão.

Data, horário e onde assistir Athletic Bilbao x Barcelona

Mesmo sem valer mais nada em La Liga, Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), para colocar um fim na temporada do futebol espanhol. A partida será realizada no San Mamés e terá transmissão do Disney+.

